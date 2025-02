Edilizia, Sala incalza i dem: «Chiarezza sul Salva Milano» 

Il sindaco Giuseppe Sala torna ad incalzare il Pd sul “Salva Milano”, il disegno di legge che può aiutare la città a uscire dal blocco dell'edilizia dovuto alle inchieste della Procura su presunti abusi edilizi. «Al Pd, che non è il mio partito perché non ho la tessera ma è il mio azionista di riferimento, dico: siate chiari, ditemi cosa farete», spiega Sala che è tornato più volte a chiedere chiarezza ai Dem sul sostegno alla norma. Un «balletto« che il leader di Azione Carlo Calenda non esita a definire «francamente indecoroso: abbiamo votato favorevolmente alla Camera, sosteniamo insieme la giunta Sala ora chiudiamo rapidamente questa partita, che pesa enormemente sui conti del Comune e sullo sviluppo della città». Posizione condivisa da Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati-Centro Popolare, che parla di «spettacolo indecoroso» e di «una paralisi dannosa per una città che necessita di ripartire al più presto. Mettiamo da parte le ideologie e sblocchiamo Milano».

Il Pd alla Camera aveva votato in modo compatto il Salva Milano ma al Senato - dove ieri sul provvedimento si è tenuta una audizione in Commissione Ambiente - il percorso si fa più accidentato. Tra i senatori Dem c’è chi teme che il ddl possa rappresentare una condono un po’ per tutti i Comuni. E per il M5S «il testo licenziato dalla Camera è indigeribile - spiega il deputato Agostino Santillo - perché è una sanatoria che serve in primis a disattivare tutte le inchieste dei magistrati ora in corso a Milano». Ma Sala difende la norma: «Al di là dell’orrido nome Salva Milano, pensato da qualcuno a destra, io non sto chiedendo al Parlamento un salvacondotto, ma di interpretare dal punto di vista legislativo, se avevamo ragione o no» per come sono state interpretate le leggi sull’urbanistica.

