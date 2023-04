Edilizia, ripartono gli interventi 

Non è l’annunciata legge di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ma qualcosa che – nell’attesa - consentirà al settore di tirare il fiato. A più di un anno dalla sentenza che ha bocciato quasi tutto il vecchio Piano casa, ecco le poche norme “graziate” dalla Consulta, tutte raggruppate in uno degli emendamenti al collegato alla Finanziaria depositati ieri in Consiglio regionale dalla Giunta. La proposta di modifica in questione ha undici pagine e contiene tutte le disposizioni della legge del 2021 non cassate espressamente, ma che non possono essere applicate perché inserite in uno strumento – il vecchio Piano casa, appunto – non utilizzabile.

Le regole

Le norme riguardano il riuso dei sottotetti esistenti con altezza non inferiore a 2,40 metri per gli spazi abitativi e 2,20 per quelli accessori. E poi, interventi di recupero, garantendo un’altezza minima di 2,40 metri, di piani seminterrati, piani terra, piani pilotis. Ma anche la realizzazione di soppalchi (altezza 2 metri) purché di superficie non superiore al 40% di quella sottostante (altezza 2,40 metri). Infine, negli alberghi, per un massimo di 240 giorni, la chiusura di verande e terrazze con elementi rimovibili.

L’emendamento reintroduce anche una disposizione per consentire ai portatori di handicap gravi di poter usufruire di un incremento volumetrico fino a 120 metri cubi rispetto all’abitazione principale, proprio per assicurare la massima fruibilità degli spazi.

La circolare