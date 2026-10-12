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Pirri.
13 ottobre 2026 alle 00:12

Edilizia privata, lo sportello dedicato ai professionisti 

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Attivo il nuovo sportello del servizio Edilizia privata nei locali della Municipalità di Pirri: l’obiettivo, come per lo sportello itinerante dedicato ai cittadini non tecnici, è avvicinare gli uffici al territorio.

È un servizio dedicato ai professionisti del settore, che avranno quindi una nuova possibilità per incontrare gli istruttori e ricevere chiarimenti sulle pratiche e sulle procedure: operativo ogni martedì dalle 9 alle 12, funzionerà su appuntamento da fissare attraverso la sezione “Prenotazioni appuntamenti online” sul sito del Comune.

«Avvicinare gli uffici ai quartieri significa rendere più semplice il rapporto tra cittadini e amministrazione», spiega Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale: «Con l’apertura del nuovo sportello a Pirri diamo una risposta concreta alla richiesta di cittadini e professionisti di poter accedere ai servizi più vicino a casa e al proprio luogo di lavoro». Per Maria Laura Manca, presidente della Municipalità, «l’attivazione del servizio di Edilizia privata negli spazi di via Riva Villasanta rappresenta un traguardo fondamentale, perché risponde in modo concreto alle tante esigenze della comunità di Pirri».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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