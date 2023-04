Edilizia popolare, scontro in Aula 

Approvata in Consiglio comunale la variante generale al Piano per l'edilizia economica e popolare che mette a disposizione sette nuovi lotti ma è polemica: l'opposizione si astiene dal voto e mette in discussione la scelta di un terreno su cui si trova un'area verde.

Approvata in Consiglio comunale la variante generale al Piano per l'edilizia economica e popolare che mette a disposizione sette nuovi lotti ma è polemica: l'opposizione si astiene dal voto e mette in discussione la scelta di un terreno su cui si trova un'area verde.

La scelta

La formula è quella dell'edilizia privata di tipo economico popolare, il Comune cioè assegna attraverso un bando dei terreni edificabili a prezzi vantaggiosi a soggetti che avrebbero diritto a un'abitazione popolare, ma che sono detti "autocostruttori" perché edificano privatamente le abitazioni. «C'era l'urgenza di mettere a disposizione questi terreni – dichiara la sindaca Anna Paola Marongiu - sono numerose le famiglie che necessitano di un alloggio. Adesso possiamo procedere con l'assegnazione, la graduatoria è già disponibile dal precedente bando».

La critica

Secondo l'opposizione però eliminare quelle dieci piante che si trovano su uno dei lotti è un sacrificio inutile: «Sono d'accordo che occorre individuare altri lotti – contesta Cristian Vargiu, consigliere di minoranza - ma si possono trovare zone diverse. Quegli alberi sono stati piantati nel 2006, ora sono cresciuti, ci sono terreni assegnati da anni sui quali non è stato edificato nulla, prima si sarebbero dovuti riassegnare quelli».

L’assessore

Sono i regolamenti del Comune però che non permettono all'Amministrazione di rientrarne in possesso: «È vero che ci sono lotti assegnati da anni - spiega Matteo Urru, assessore all'Urbanistica - e che non sono ancora stati edificati, ma secondo il regolamento comunale i termini per poterli riassegnare non sono ancora scaduti, oppure gli assegnatari hanno chiesto e ottenuto una proroga. Quanto alla zona verde, nell'ambito del Piano di zona, abbiamo richiesto un finanziamento per riforestazione, faremo un intervento importante lungo il canale Sa Serra e quegli alberi sicuramente potranno essere ripiantati lì, inoltre è in corso la fase preliminare di un progetto di rigenerazione urbana sul quel quartiere, quindi il verde sarà sicuramente incrementato».

La polemica

Ciò che però viene messo in discussione è proprio il fatto che non si sia messa mano al regolamento che consente agli assegnatari di tenere fermi quei terreni per anni: «È un po' come lavarsi i denti prima di fare di fare colazione- ironizza l'ex vice sindaca Monica Cadeddu -non abbiamo nulla contro gli assegnatari dei lotti, ma alcuni terreni sono bloccati da vent'anni. È la tempistica che non va bene: prima si sarebbe dovuto rivedere il regolamento che consente scadenze così lunghe, poi si sarebbero dovuti sbloccare i lotti, riassegnarli facendo scorrere le graduatorie e solo dopo cercarne degli altri, evitando di sacrificare dieci alberi».

