Edilizia popolare, quattro lotti in vendita 

Il Comune di Monastir non dispone di nessuna area edificabile nel Piano degli insediamenti produttivi (Pip), mentre nel Piano per l’edilizia economica popolare (Peep) sono disponibili attualmente 4 lotti. È quello che è emerso nel corso dell’ultima seduta di Consiglio comunale, convocato tra l’altro per la ricognizione delle aree nei due piani e per l’aggiornamento del valore a metro quadrato degli stessi lotti. «Non ci sono lotti disponibili per le aree Pip, mentre per i lotti Peep risultano disponibili quattro lotti e la bando pubblicato per l’assegnazione di queste aree sono state presentate dodici istanze che, in questo momento, sono in fase di istruttoria», ha detto in Aula il vicesindaco Gianluca Lampis.

Sul punto è intervenuto il capogruppo di minoranza Cinus Giuseppe, che ha evidenziato che per le aree Pip è stata effettuata la ricognizione di tali aree e invita l’amministrazione a chiudere tale procedura pere dare risposte alle imprese interessate a investire nel territorio».

Poi il voto sull’aggiornamento del valore di cessione, in diritto di proprietà, delle aree Peep (62,85 euro a metro quadrato) e delle aree Pip (esaurite, come detto) il cui prezzo a metro quadrato è stato aggiornato a 44,64 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA