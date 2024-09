Edilizia: patente a punti da ottobre, sì al regolamento 

Tutto è pronto per assicurare l’operatività dal primo ottobre della patente a punti obbligatoria per operare nei cantieri. Il regolamento attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e domani arriverà la circolare esplicativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Le aziende potranno quindi avviare le procedure e saranno accompagnate lungo tutto il processo di rilascio e prima applicazione continuando a lavorare.

A mettere in forse il regolare avvio della patente a crediti era stata nei giorni scorsi la presentazione di alcuni emendamenti della maggioranza al decreto Omnibus che ne chiedevano il rinvio al primo gennaio 2025. Gli emendamenti sono stati poi ritirati e la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone ha sgombrato il campo dalle incertezze.

Per avere la patente in formato digitale, si spiega nel Regolamento, le imprese dovranno presentare domanda attraverso il portale dell’Ispettorato, dimostrando il possesso di determinati requisiti. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività. La patente parte da un minimo di 30 punti, che possono essere incrementati - in base ad alcuni criteri che vanno dalla storicità dell'azienda alle attività, investimenti e formazione - fino ad un massimo di 100. I punti vengono decurtati in seguito a specifiche violazioni. Ma è possibile anche recuperarli.

