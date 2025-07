Edilizia, la svolta del Comune 

Troppe pratiche edilizie e di condono da sbrigare? Il Comune di Assemini corre ai ripari. La carenza di personale che ha colpito tutti i settori del Municipio si è fatta sentire anche negli uffici Urbanistica, edilizia e Suape, registrando un buco organico pari a 13 unità. E con un arretrato di 254 pratiche edilizie (di cui 94 ricadenti in aree a rischio idrogeologico) e 157 di condono (risalenti al 2004) non si poteva più aspettare: «Abbiamo provveduto ad affidare quattro mandati di collaborazione esterna, considerato il fatto che l’organico non dispone di alcune figure professionali», ha spiegato Mario Puddu, sindaco e assessore all’Urbanistica: «Due neo incaricati seguiranno il servizio di supporto tecnico e amministrativo nella definizione degli studi di compatibilità idraulica e geologica, uno i procedimenti di edilizia privata e un altro le pratiche di condono».

Le carenze

Nel settembre 2024 era stato approvato il nuovo modello organizzativo e definito l’organico dell’area Urbanistica, individuando in 24 unità il numero di impiegati necessari per espletare tutte le pratiche del settore.

Tuttavia mancano all’appello ben 13 dipendenti: 9 istruttori tecnici, 2 istruttori amministrativi, un istruttore direttivo e un istruttore direttivo tecnico. Coloro che sono transitati in un altro ente per mezzo della mobilità volontaria hanno diritto alla conservazione del posto, non consentendo al Comune, per 6 o 8 mesi, di procedere con le nuove assunzioni: «Ciò non ci permette di ricostituire un organico che possa conciliarsi con i tempi obbligatori imposti dalle norme per la definizione delle pratiche, in particolare dei procedimenti di edilizia privata», ha spiegato Puddu, «questo rende pressoché impossibile mantenere i livelli standard dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti dalla normativa vigente».

L’appello

«Integrate la documentazione, diversamente le pratiche di condono verranno chiuse». L’appello del responsabile del settore Carlo Barletta è indirizzato ai cittadini le cui pratiche sono ancora in attesa. I ritardi nell’espletamento, infatti, non sono dovuti esclusivamente alla carenza di personale, ma principalmente al fatto che i cittadini non inviano le integrazioni che sono state loro richieste. Delle 519 pratiche presentate sono stati rilasciati 269 condoni, mentre per i 250 che mancano all’appello il Comune ha più volte chiesto dei supplementi senza ricevere riscontro: «Per il 2025 abbiamo affidato l’incarico per chiudere 157 pratiche. Facciamo un ulteriore tentativo con i proprietari, prima di rigettarle definitivamente e procedere con le ordinanze di demolizione. È l’ultima occasione per regolarizzare la propria posizione e sanare gli abusi, consentendo di ottenere l’agibilità e poter vendere il proprio immobile senza problemi». Gli abusi più frequenti ad Assemini sono ampliamenti, chiusure di verande e variazioni di destinazioni d’uso non autorizzate.

