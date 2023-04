Edilizia in crisi, l’Isola protesta 

«Abbiamo scelto Molentargius, perché è un esempio di riqualificazione virtuosa di quello che gli edili possono fare. Il parco è inserito tra due quartieri che, invece, hanno necessità di essere riqualificati», afferma Erika Collu, segretaria regionale Fillea Cgil, «il quartiere di Sant’Elia, per esempio, avrebbe bisogno di un intervento di questo tipo. Anche le fasce più deboli che vivono le periferie, devono poter accedere a questa misura: non si tratta solo di una scelta ambientale, ma anche di inclusione sociale, ecco perché il decreto va modificato».

Circa mille lavoratori del mondo dell’edilizia, ieri, hanno sventolato al parco di Molentargius le bandiere di Fillea Cgil e Feneal Uil, durante la manifestazione “Fai la cosa buona”, promossa a livello nazionale dai due sindacati, che puntano il dito contro il neo nato “Codice degli appalti”: «Non lo vogliamo, rischia di trasformare il settore in una giungla», hanno gridato durante la protesta. Tra le richieste anche la modifica del decreto approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 febbraio che, a detta delle parti sociali, esclude la possibilità, per i redditi bassi e gli incapienti, di accedere agli incentivi previsti per la messa in sicurezza degli edifici, l’efficienza energetica, l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Luogo simbolo

A spaventare sono soprattutto le nuove norme del Codice degli appalti, entrato in vigore ieri. «Il codice mistifica la semplificazione burocratica con l’opacizzazione di procedure, regole e controlli», aggiunge Gianni Olla, segretario regionale Feneal Uil. «Ci sono state logiche di massimo ribasso, il profitto è diventato il fattore preponderante e così si insinuano sacche di imprenditoria poco illuminata, così si creano le storture. Il vecchio codice, invece, aveva stabilito un principio dove c’era il rispetto delle regole e l’assunzione di responsabilità da parte dell’impresa».

Punti critici

A essere contestato è il cosiddetto subappalto a cascata. «Impossibile da monitorare e verificare», evidenzia Giulia Bartoli, segretaria nazionale Fillea Cgil. «Tutti gli organi ispettivi si troveranno nei cantieri situazioni caotiche. In più è chiaro che in una filiera del subappalto le imprese, se vorranno stare sul mercato, dovranno farlo con condizioni di riduzione sui costi. E i primi a essere tagliati saranno quelli su lavoro e sicurezza, ma anche qualità di materiali e macchinari».

Il concetto lo ribadisce, Stefano Costa, segretario nazionale Feneal Uil: «Si devono garantire le stesse garanzie e condizioni per i lavoratori sia dell’azienda madre si di quella in subappalto. I rischi sono evidenti, in primis la sicurezza sul lavoro, ma anche gli incachi affidati senza gara negano la possibilità per le imprese sane di accedere al lavoro, creando un sistema dove, quelle che sono più legate alla politica di turno, avranno possibilità di essere scelte».

David Scaccia, imprenditore cagliaritano si dice preoccupato: «La paura è che gli appalti possano essere affidati in maniera poco trasparente. Con il Superbonus si è cercato di arginare le frodi aumentando la burocrazia che a nulla ha portato, la speranza è che questo non accada ora, rischiando di rendere inefficace la semplificazione».

