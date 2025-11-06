Edilizia in crescita, Suape a pieno ritmo 

L'edilizia sta registrando un boom di pratiche. I nulla osta rilasciati dal primo gennaio dal Suape di Tortolì, autonomo dopo lo scisma dall’Unione dei Comuni del nord Ogliastra, sono 723, di cui 592 a giorni zero e 131 gestite tramite una conferenza perché la decisione era subordinata a pareri multipli di diverse amministrazioni. Nel 2024 le pratiche erano state 868, di cui 706 a giorni zero e 162 approdate sul tavolo della conferenza. Alla fine dell’anno mancano poco meno di due mesi e i numeri sono destinati a lievitare. «Confidiamo di superare i numeri dello scorso anno», commenta Fausto Mascia, assessore comunale all’Urbanistica. In proporzione, i permessi di costruire sono aumentati. Indicatore trainato dalle opere pubbliche e dalla crescita del settore. Sebbene un lieve calo generale del settore residenziale in quest’ultimo anno, l'incremento delle pratiche pubbliche sta contribuendo a sostenere l'attività complessiva di un settore che garantisce centinaia di buste paga tra personale diretto e indotto ma che conferma la carenza di professionisti qualificati. «I numeri - puntualizza l’esponente della Giunta Ladu - confermano che il settore è in salute».

Il Comune gestisce in proprio lo Sportello. La maggioranza ha snellito le aree organizzative associando il Suape all’Edilizia privata e all’Urbanistica, affidando la guida a Mauro Cerina. «Il dato più significativo - conclude la guida politica dell’Urbanistica - è il rafforzamento dell’ufficio, dove di recente è stato assunto anche un architetto proprio per accelerare la gestione delle pratiche».

