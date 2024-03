Edilizia green, progetto da 11 milioni 

Ci sarà anche Olbia al Global Urban Festival di Cannes, la grande vetrina mondiale del comparto immobiliare e delle costruzioni. Grazie all’iniziativa dell’azienda Vitali che da tempo punta sui progetti green e le opere di rigenerazione urbana e industriale. Vitali ha inaugurato nel 2019 il suo stabilimento per la produzione di asfalti certificati in zona industriale e ora, anche grazie ad un accordo con il Cipnes, lancia un nuovo progetto di riconversione di un’area degradata con intervento a impatto zero, che si aggiunge alle grandi opere di riqualificazione dell’azienda lombarda. La Vitali realizzerà la sua nuova sede sarda, con annessi locali di foresteria e solar factory, nel lotto di via Tunisia dove avrebbe dovuto sorgere la multisala. Uno degli aspetti interessanti dell’intervento di riconversione, è l’applicazione dei principi dell’economia circolare. Nel lotto sono presenti opere in cemento armato mai ultimate. Il materiale ricavato dopo le demolizioni sarà riutilizzato per la realizzazione della nuova struttura, l’obiettivo è quello di evitare conferimenti in discarica.

Tutto riciclato

L’operazione (11 milioni di euro, diverse decine di nuove assunzioni) è in area Zes. L’azienda conta di utilizzare una parte del lotto per installare una fattoria solare, un altro obiettivo è quello di produrre in loco l’energia elettrica necessaria per lo stabilimento. Ma l’elemento centrale è quello della riconversione integrale e “autosufficiente”. In un nota di Cipnes e Vitali si legge: «Il sito sarà completamente riqualificato secondo i principi dell'economia circolare: i materiali provenienti dalla demolizione delle strutture esistenti saranno trattati in loco mediante appositi macchinari e riutilizzati per il recupero dell'area, apportando notevoli benefici per l’ambiente. Gli scavi circostanti saranno anch’essi sfruttati per riequilibrare il terreno e colmare i dislivelli presenti».

Asfalto e pneumatici

La vita dell’azienda lombarda in Gallura non è stata facilissima. La Vitali, dopo avere ottenuto importanti commesse (nuova pista dell’aeroporto di Olbia, per citarne una) si è insediata in zona industriale. Il fiore all’occhiello è l’asfalto per pavimentazione stradale fonoassorbente, prodotto con il polverino ricavato dai pneumatici usati. Ma in una prima fase non sono mancate le proteste per le esalazioni dei bitumi. Un problema che sembra essere stato risolto.

RIPRODUZIONE RISERVATA