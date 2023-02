Edilizia e urbanistica fanno la voce grossa nei ricorsi al Tar  

«Siamo ormai lontani dai mille ricorsi annuali, la cosiddetta “quota mille”, che per circa un decennio ha rappresentato il carico medio di cause dinanzi al Tar Sardegna. Rimangono da comprendere le ragioni del calo del numero dei giudizi, specie nel settore degli appalti, segmento che ha contrassegnato una riduzione alquanto significativa del numero dei nuovi ricorsi nel 2022». Il perché sempre meno persone si rivolgano ai giudici se lo è chiesto ieri mattina, in modo diretto e non retorico, il neo presidente Tar, Marco Buricelli, nel corso della sua prima cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. I numeri del suo tribunale sono buoni: si velocizzano i tempi di definizione dei ricorsi e cresce anche il numero delle decisioni, ma ci sono ancora procedimenti di lunga data che attendono una pronuncia.

I ricorsi

Crollano i procedimenti in materia di appalti. Novantanove in meno sono stati quelli depositati nei 12 mesi dello scorso anno alla cancelleria del tribunale di piazza del Carmine a Cagliari. «Da tempo ormai», ha sottolineato, «il luogo del confronto tra il privato e l'amministrazione pubblica è in prima battuta il procedimento, e non il processo amministrativo. Se è così, a fronte di tale anticipazione del confronto, il ruolo del processo amministrativo non perde affatto di importanza perché fornisce quella prospettiva di sindacato di legittimità che garantisce - e talora orienta -l'attività procedimentale. Diversa sarebbe, invece, la situazione se il dato della riduzione del numero dei ricorsi complessivi, 839 a fronte dei 978 del 2021 e dei 930 del 2019, dovesse ritenersi in qualche maniera correlato a una erosione della fiducia verso gli strumenti processuali». Lo scorso anno sono stati 1167 (che diventano 1179 se si considerano anche quelli risolti con altri provvedimenti). Il totale dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2022 risulta essere di 1942, con un crollo visibilmente anche sul quinquennio: erano 2966 del 2017.

Le materie

La materia più interessata da procedimenti , come sempre, è stata l'edilizia e l'urbanistica, con il 22% del totale dei ricorsi in ingresso. Stessa cosa sul fronte delle sentenze, dove la parte del leone con 211 pronunce la fanno proprio quelle su concessioni a costruire, davanti agli appalti (100), i giudizi di ottemperanza (75), l’accesso agli atti dei documenti (50) e il pubblico impiego (47). Da segnalare il crescente numero di ricorsi su energie rinnovabili. «Si va sviluppando», ha rimarcato Buricelli, «un contenzioso di entità non trascurabile (10 ricorsi, e altri proposti nel 2023), stimolato particolarmente da grandi operatori del settore, diretto alla realizzazione di impianti di energia rinnovabile, incentivati con misure pubbliche. Mi riferisco in particolare agli impianti, fotovoltaici e soprattutto eolici, spesso "parchi eolici", ove installate aerogeneratori anche di dimensioni assai ragguardevoli». Il Tar Sardegna diventa, dunque, sempre più decisivo – almeno in punta di diritto – nella battaglia sul futuro ambientale dell’Isola. Potrebbe decidere se dare il via libera ai nuovi impianti con turbine che possono svettare per più di 200 metri di altezza.