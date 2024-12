Edilizia e sviluppo frenati dallo stagno 

Gli amministratori ci provano da più dieci anni ma nessuno ancora a Santa Giusta è riuscito ad approvare il Piano urbanistico comunale. Ed ecco l’edilizia bloccata e meno sviluppo per il territorio. Nel paese lagunare il 2024 finirà anche senza il Piano di utilizzo del litorale e quello particolareggiato del centro storico. A rilento anche il trasferimento degli usi civici da parte del Comune, con grossi disagi per i cittadini che spesso non possono vendere la casa.

Il Puc

Il Piano venne adottato dal Comune nel 2012 quando era sindaco Angelo Pinna ma decadde per problemi di natura tecnica. Ci riprovò due anni dopo, si arrivò all’esame delle osservazioni ad aprile 2015. L'anno dopo venne bocciato sotto il profilo ambientale: non ottenne parere positivo la Valutazione ambientale strategica, un documento indispensabile per l’adozione dello strumento urbanistico da parte della Provincia. Quindi tutto da rifare. Adesso ci sta tentando l’amministrazione del sindaco Andrea Casu. «Solo nel 2022 siamo riusciti ad avere dalla Regione 150mila euro per iniziare lo studio di un nuovo Puc - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì - E da pochissimo abbiamo affidato l’incarico a ingegneri esterni. Non è un lavoro semplice, ci sono tantissimi vincoli legati al rischio idrogeologico per la vicinanza allo stagno e al mare. Entro il 2025 il documento dovrebbe arrivare in Consiglio comunale per l’adozione». E poi dritto in Provincia per la Vas. «Stessa situazione per il Piano di utilizzo del litorale - spiega Erbì - Abbiamo affidato il lavoro, speriamo vada bene». Deve ancora attendere invece il Piano particolareggiato del centro storico, il documento che permetterebbe di eliminare vincoli e dare più vita al cuore pulsante del paese. Ma anche trasformazioni e nuove destinazioni d’uso agli immobili: il Comune è alla ricerca di risorse per affidare lo studio.

Gli usi civici

Il Comune non ha risolto nemmeno il “pasticcio” degli usi civici. Anni fa l’amministrazione aveva dato il via libera alle edificazioni di case in diverse aree, alcune delle quali però erano gravate da uso civico. Complessivamente gli ettari di terra vincolati sono 314 nelle vie Grazia Deledda, Fermi, Giovanni XXIII, Padre Pio, in località Is Melonis e nella zona artigianale. Il trasferimento avverrà nei terreni che la Regione aveva concesso al Comune a una cifra simbolica. «Abbiamo affidato lo studio del trasferimento a un tecnico esterno già da tempo - conclude Erbì - Risolveremo anche questo problema».