Edilizia, coop condannata  

La coop Monte Cresia dovrà pagare al Comune di Sant’Antioco 227 mila euro. Lo ha deciso, con una sentenza, il giudice del tribunale di Cagliari, a seguito di una vertenza relativa ai rapporti fra la coop e il Comune che regolavano le convenzioni per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica negli anni ‘80 e ‘90. In particolare la sentenza fa riferimento alle concessioni di diritto di superficie per la realizzazione di 50 appartamenti che non sarebbero mai stati versati all’ente. La convenzione risale 1986. (s.g.)

