Edilizia comunale, fondo da 23 milioni per migliorare le prestazioni energetiche 

La Regione destina 23 milioni al patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (Erp) di proprietà dei comuni. La delibera, approvata nell’ultima giunta su proposta dall’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, prevede la promozione di interventi per migliorare le prestazioni energetiche, riducendo e ottimizzando i consumi anche con il ricorso alla domotica e a tecnologie innovative per l’acquisizione, lo stoccaggio e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. «È la prima volta che viene definita una linea di finanziamento destinata al patrimonio Erp dei comuni – sottolinea Piu – Siamo riusciti a destinare le risorse attraverso una rimodulazione, facendo seguito a quanto sta già avvenendo per il patrimonio di Area (Azienda regionale per l’edilizia abitativa), in coerenza con le linee programmatiche del Piano regionale Sardegna FESR 2021-2027. L’obiettivo è dare priorità alla qualità dell’abitare per tutte le cittadine e i cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA