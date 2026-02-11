Edilizia, boom di cantieri in centro  

Dopo il boom di Quartello e della periferia, dove ormai le aree edificabili sono agli sgoccioli, il fermento edilizio ritorna nel centro della città. Esclusa l’area vincolata e dove vigono rigide regole e dove non si può buttare giù nulla, un po’ ovunque – da via Dante a via Barletta, da viale Colombo a via Genova – ecco sorgere nuove costruzioni dopo l’abbattimento di piccole palazzine acquistate dagli impresari. Una rinascita trascinata anche dalla richiesta soprattutto di giovani coppie che vogliono abitare nel cuore della città.

La mappa

Due cantieri sono aperti in questi giorni in via Dante dove nuove ed eleganti palazzine prenderanno il posto di edifici vecchi e abbandonati da tempo. Impalcature anche in via Rossini mentre in viale Colombo una nuova elegante palazzina è già praticamente conclusa.«Le zone del centro sono sempre più richieste» spiega l’impresario Salvatore Cambarau, «una di queste è sicuramente viale Colombo anche per la sua vicinanza al Poetto. Arrivano anche dagli altri centri del hinterland per comprare casa a Quartu». Senza considerare però «il centro storico pieno di vincoli che non ti consente di fare niente. Noi a breve, costruiremo in via Porcu ma nella parte in fondo dove questi vincoli non ci sono». Senza trascurare poi le agevolazioni.

«Grazie al piano casa» spiega Alberto Piu di Asia Invest Costruzioni con cantiere aperto in via Dante, «se compro una vecchia costruzione e la demolisco ho un bonus volumetrico del 30 per cento, ricostruendo appunto con i criteri energetici attuali. C’è anche una deroga che ti permette di costruire in altezza. Ovviamente ci sono altre spese come gli oneri di urbanizzazione».

Il ritorno dei giovani

Ma le richieste non mancano e le nuove costruzioni si vendono in pochissimo tempo. «Questo perché molti giovani vogliono vivere in centro», dice Giacomo Pitzianti dell’agenzia immobiliare Media Casa in via Cavour, «così le imprese hanno cominciato ad acquistare lotti in zone non vincolate. A compare in centro sono soprattutto i quartesi, chi viene da fuori preferisce gli ingressi della città come Quartello». Letizia Spiga, dell’agenzia immobiliare Abitanzia in via Porcu, aggiunge, «i lotti nelle zone periferiche sono quasi terminati, mentre la domanda di appartamenti resta costante. Per questo si sfrutta l’opportunità di demolire e ricostruire in centro grazie anche al bonus cubatura».

