Edilizia bloccata, esplode la rivolta  

«Ho clienti che da due anni attendono il nulla osta per semplici modifiche in casa ritenute, peraltro, fattibili, come balconi, terrazzini, finestre o cancelli: non se ne può più». L’architetto Carlo Biselli è, assieme a ingegneri e geometri, uno dei circa venti professionisti della città che ha inviato una lettera all’amministrazione comunale rimarcando il malcontento per lo stallo dell’urbanistica.

I problemi

Penuria di personale nell’ufficio tecnico, lungaggini burocratiche ritenute eccessive, carenza di sistemi che possano snellirle le procedure sono elencati nella missiva che gli addetti ai lavori hanno spedito alla Giunta. Un dossier con un esame della situazione e un pacchetto di suggerimenti, in base all’esperienza diretta dei firmatari del documento Carlo Biselli, Gabriele Casu, Matteo Pittau, Laura Messina, Giorgi Pirisi, Luisa Panu, Stefano Rosas, Giuseppe Biggio, Ramona Lepori, Fabio Cuccu, Ivan Porcu, Marco Lampis, Giulia Pische, Giampietro Tronci, Stefano Marras e Luca Matta. «Tutti - testimonia l’architetto Gabriele Casu – abbiamo pratiche ferme da anni, sino a 4 in caso di condoni edilizi». L’analisi, allora, non lascia scampo: «Ben 5.000 pratiche di condono aperte che Carbonia si trascina da 40 anni – si legge – hanno provocato un enorme rallentamento della progettazione sino al blocco totale, inoltre il Puc in vigore dal 2077 seppur condiviso nelle linee generali per valorizzare il centro matrice non ha certo agevolato la situazione».

Le richieste

Cosa chiedono in concreto? «Incrementare l’organico con almeno tre nuove assunzioni per dare certezza dei tempi di istruttoria delle pratiche Suape, manutenzioni, sanatorie, accertamenti di conformità». In alternativa architetti, ingegneri e geometri chiedono di varare «un progetto condiviso: un tavolo tecnico con Comune e noi». Capitolo front office, cioè la fase in cui professionisti e tecnici comunali si incontrano per le pratiche: «Occorre una banca dati con risposte ai quesiti (le Faq) legati ai più comuni problemi - chiarisce Biselli – invece succede che talora quando un abuso è sanabile ci si impunti su dettagli: chiediamo cose legittimamente fattibili». Infine questione abachi, i progetti guida che disciplinano gli ampliamenti nella città di fondazione: «Sistema rigido, va modificato», sottolineano i professionisti. Lo chiede anche una mozione sul Puc dei consiglieri Luca Arru, Giacomo Floris, Alessia Cadoni, Nino Spanu, Pino Giganti, Diego Fronterrè e Antonio Caggiari.