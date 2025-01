Edili, intesa sugli aumenti da 180 euro 

Aumenti in arrivo per gli edili. Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro industria e cooperative dell’edilizia incassa il primo ok sulla parte salariale. L’accordo è stato raggiunto tra tutte le parti sociali coinvolte e interessa oltre un milione di addetti. A firmarlo le associazioni datoriali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e i sindacati Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. L’aumento salariale al primo livello è pari a 180 euro, diviso in tre tranche (80 euro dal primo febbraio e altre due tranche da 50 euro ciascuna dal primo marzo 2026 e dal primo marzo 2027) con un recupero inflattivo dell’11%, sottolineano le sigle. Il contratto scadrà il 30 giugno 2028. L’intesa è subordinata alla firma di tutti i testi, entro il prossimo 28 febbraio, riguardanti gli altri temi, tra cui accordi su catalogo formativo nazionale, sorveglianza sanitaria, denuncia unica edile ed F24 con lavori della Commissione entro sei mesi, trasferta nazionale e lavoro straordinario. «Molto bene l’intesa», commenta il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

