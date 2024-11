Edili in piazza, traffico in tilt 

Per la prima volta muratori e autotrasportatori hanno protestato con una rumorosa manifestazione per avere una discarica per inerti in città dopo la chiusura da luglio dell’impianto di Su Berrinau. Un corteo di mezzi ieri mattina ha mandato in tilt il traffico. I manifestanti hanno percorso dalle 7 alle 10.30 di ieri mattina, con 100 persone e 25 mezzi, il tragitto che va dal “Campo nero”, passa in viale Sardegna, piazza Sardegna, via Lucania, via Lamarmora, viale Trieste, piazza Italia fino all’arrivo davanti ai palazzi di Provincia e Municipio. Poi più giri intorno a piazza Italia sino alle 10.

Il confronto

I manifestanti si sono poi riuniti nel palazzo della Provincia con il commissario Giuseppe Ciccolini e quello del Comune Giovanni Pirisi. «L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini e le istituzioni per la mancanza di un centro di raccolta e trattamento dei rifiuti di cantiere», hanno spiegato i manifestazioni. E aggiunto: «In questi mesi le società private e le imprese edili trasportano e conferiscono i rifiuti inerti da costruzione e demolizione negli altri impianti di trattamento autorizzati, distanti chilometri, mentre i cittadini si rivolgono, per i rifiuti prodotti da piccoli interventi, all’ecocentro comunale di Pratosardo».

Le richieste

«La manifestazione è servita per avere dei riscontri più che validi. Il giorno stesso del corteo (ieri ndr) la Provincia ha protocollato la documentazione necessaria all’apertura nei prossimi giorni da parte dell’impresa Fratelli Cherchi di un nuovo deposito per smistamento e riciclo dei rifiuti di cantiere prodotti esclusivamente in città», hanno sottolineato i manifestanti. E poi: «Vogliamo che le cose questa volta vengano fatte bene con l’intervento dell’Unione europea, affinché ci metta in condizioni di portare avanti un progetto finalmente ecosostenibile ed efficiente. Finalmente avremo modo di serrare i controlli e lo stop all’abusivismo. Inoltre, lo Stato obbliga le imprese ad avere patenti a punti per poter esercitare l’attività e allora le imprese, vista la condizione, vogliono che lo Stato garantisca loro i servizi».

La soluzione

La risposta del Comune e della Provincia è tempestiva. Ciccolini e Pirisi hanno mostrato sensibilità e si sono mossi da subito per trovare soluzioni alternative a Su Berrinau. «È stato un incontro positivo con una delegazione degli imprenditori che hanno manifestato a Nuoro la loro preoccupazione per la carenza dei servizi alle imprese per inerti - dicono Ciccolini e Pirisi -. È in fase di avvio una nuova attività a Pratosardo che garantirà in brevissimo tempo una risposta alle esigenze più urgenti. Ci si è proiettati verso la possibilità di potenziare questi servizi per lo smaltimento anche di altri materiali come il vetro. La pratica è stata presentata al Comune giovedì e trasmessa alla Provincia oggi (ieri ndr). La tempistica prevede tempi brevi, immediati. Comune e Provincia hanno lavorato insieme per la soluzione più rapida».

