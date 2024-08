Edificio scolastico da risanare, il cantiere non è ancora partito 

I cantieri dovevano essere aperti a giugno per essere conclusi a settembre con l’inizio dell’anno scolastico. A Macomer tutto è ancora fermo, nonostante l’amministrazione comunale sia riuscita a ottenere in tempi record i finanziamenti per messa in sicurezza, restauro e risanamento conservativo dei prospetti e dei cornicioni e della parte esterna dello storico edificio scolastico di via Roma, risalente al 1929. Per l’intervento la Regione ha finanziato 360 mila euro, il Comune ha messo a disposizione 40 mila euro. Altri 11 mila euro sono stati concessi per procedere con le indagini per la messa a norma dell’edificio, propedeutiche all’intervento generale. L’opera doveva essere conclusa prima dell’anno scolastico, per consentire il trasferimento degli alunni delle elementari di Santa Maria, altro edificio che necessita di manutenzione straordinaria. I finanziamenti sono stati concessi dopo il crollo dei cornicioni dell’antico edificio, avvenuto l’autunno scorso. Allora l’amministrazione comunale aveva inviato la richiesta di fondi alla Regione col progetto “Iscola”.

A giugno si dovevano effettuare i lavori di assestamento e poi procedere con l’intervento vero e proprio. Per l’edificio, un anno e mezzo fa, sono stati investiti altri 150 mila euro per rendere efficiente, dal punto di vista energetico, il caseggiato. A questo punto è difficile che a settembre i lavori, non ancora iniziati, siano portati a termine. (f. o.)

