Edificio portuale sarà un punto ristoro 

Dopo l'imminente trasformazione del molo Brin in porto turistico per grandi yacht, con annesso recupero dell'immobile storico ex Officine Mameli, il porto di Olbia mette in cantiere un nuovo intervento verso la sua riqualificazione. Il Locale ex Quarantena, su viale Isola Bianca, costruito negli anni Quaranta per il ricovero del bestiame in arrivo e in partenza con le navi mercantili, sarà ristrutturato per diventare un punto ristoro, previa autorizzazione della Soprintendenza per il suo interesse storico e artistico. Ieri, il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna ha deliberato il rilascio, alla società olbiese Cliscan, di una concessione demaniale, per 15 anni, del fabbricato di circa 200 metri quadri e degli spazi esterni pertinenti, inutilizzati da quando sono cessate le funzioni originarie. La ristrutturazione dell'edificio aggiunge un tassello al progetto di rilancio delle aree del porto, fino ai moli confinanti con il lungomare. Anche il Molo Bosazza si prepara ad accogliere barche e panfili dopo il recente cambio di destinazione d'uso ma per vedere cambiata la sua fisionomia bisogna aspettare il bando di concessione. Appena conclusi i lavori per riasfaltare viale Isola Bianca, stanno per partire quelli per sistemare la pista ciclabile che gli corre parallela, la prima a essere state realizzata in città.

