Edificio pericolante e in abbandono, scoppia la polemica 

L’immobile, di proprietà di una banca, è in forte di stato degrado tanto da spingere l’avvocata che ha lo studio professionale proprio nell’edificio accanto in corso Umberto a Ghilarza a diffidare l’istituto di credito chiedendo interventi urgente. In caso contrario procederà per vie legali. «Pur essendo una società in grado di provvedere alla tutela del proprio patrimonio immobiliare, non si occupa della cura dello stabile attualmente in evidente abbandono –scrive l’avvocata Oriana Colomo –La facciata in cemento non è dipinta, gli infissi danneggiati». Una situazione che determina «una diminuzione di valore degli edifici vicini ma anche disagi alle condizioni abitative e sociali dei proprietari degli altri fabbricati». Con la diffida il legale invita a «realizzare immediatamente gli interventi di riqualificazione necessari» e chiede un risarcimento danni. Sollecita inoltre il sindaco affinché «si adoperi mediante per sollecitare gli interventi». Il sindaco Stefano Licheri «conosco lo stabile e non è pericolante, caso in cui il Comune sarebbe intervenuto. Mi sembra esagerato dire che le condizioni causino un danno di immagine, oltretutto in un periodo di crisi come questo potrebbe aprire un precedente e mettere in difficoltà altri cittadini».