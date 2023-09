Edifici pubblici autonomi con l’energia rinnovabile  

Ha preso il via, a Carloforte, il piano dell’amministrazione comunale per dotare le strutture pubbliche di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

«Il nostro obiettivo è installarne uno in ogni edificio comunale entro la fine del mandato - dice il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi - abbiamo già cominciato con le batterie di accumulo nella scuola dell’infanzia, mentre al campo sportivo e all’Ex Macello abbiamo installato due impianti fotovoltaici. Scelte che vanno in una direzione ben precisa, complessivamente abbiamo installato una potenza di 35 chilowatt. E non ci fermiamo qui: siamo in trattative per installare impianti anche sul Comune e nell’altra sede comunale, così come nelle elementari».

L’amministrazione ha intrapreso la strada della comunità energetica delle rinnovabili, chiamando a raccolta i cittadini per aderire al progetto di comunità, riscontrando numeri importanti di adesioni e cittadini interessati. Dopo varie assemblee pubbliche, a che punto è la comunità energetica? «C’è grande voglia di partire - dice il sindaco - si stanno valutando alcuni aspetti normativi che devono essere chiariti e inoltre serve una certa produzione di energia da rinnovabili, anche con questo obiettivo stiamo installando gli impianti sulle strutture comunali». Insomma, la comunità carolina in prima linea verso la transizione energetica.

