«Edifici inagibili e poco sicuri per gli studenti» 

Sulla vicenda della scuola di via Stoccolma interviene anche Francesca D’Agostino, segretaria della Flc Cgil Cagliari. «Una lunga storia, quella che caratterizza la situazione delle strutture scolastiche in città», scrive in una nota la sindacalista. «Lunga e sconfortante per le problematiche che riguardano gli edifici scolastici: mancanza generalizzata di agibilità normativa, vetustà delle costruzioni, inadeguatezza degli ambienti alla socialità scolastica, barriere architettoniche, impedimenti per l’inclusione scolastica. Anche la situazione dell’Istituto comprensivo di via Stoccolma rientra in questa casistica di carente considerazione da parte delle amministrazioni degli enti locali competenti del ruolo educativo che la Costituzione italiana assegna alla scuola pubblica. Nell’edificio della scuola primaria di via Stoccolma – continua D’Agostino – già dal 2020 si erano evidenziati problemi ed ebbero così inizio i primi lavori».

Per la sindacalista «ciò che rileva è la carenza nella programmazione nell’attività di gestione del patrimonio edilizio scolastico e l’insostenibile pratica della emergenza come normalità, dell’intervento a danno ormai avvenuto, solo quando si verifica un crollo, la rottura, l’allagamento».

