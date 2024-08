Edifici e terreno donati al Comune 

Una donazione accettata per il bene del paese: l’amministrazione comunale di Isili guidata da Luca Pilia ha accolto con questa motivazione il gesto di alcuni cittadini che hanno voluto cedere gratuitamente all’ente un terreno di circa 800 metri quadri dove sono presenti anche alcuni stabili. L’area oggetto della donazione si trova in una delle strade più vecchie del paese: via Roma.

«Gratitudine»

«Un gesto che accogliamo con gratitudine», ha detto il sindaco appoggiato da tutto il Consiglio comunale, «utile a valorizzare il centro storico e riorganizzare gli spazi urbani». Il bene che al termine del disbrigo di tutte le formalità arricchirà il patrimonio comunale è costituito da un cortile al cui interno è presente un albero monumentale che supera il muro di cinta e copre parte della strada adiacente e di edifici le cui condizioni devono essere ancora verificate. «Sicuramente – ha aggiunto il primo cittadino – quest’area potrà essere riqualificata e dunque valorizzata e resa fruibile per i cittadini».

L’amministrazione non ha ancora avuto accesso al cortile né alle strutture che vi si trovano, non completamente visibili dalla strada. Solo dopo un sopralluogo adeguato sarà possibile quantificare il costo di un intervento per la riqualificazione di quest’area.

Cosa si pensa di fare

L’idea iniziale del Comune è di sfruttare questo spazio a favore di chi vive in questa zona ma anche del paese in generale: si pensa di allargare la strada che, pur essendo secondaria, è trafficata per via delle tante famiglie che vi risiedono. «Inoltre – precisa Pilia – stiamo pensando di realizzare dei parcheggi e di creare un nuovo spazio verde dove le persone potranno sostare per trascorrere del tempo in compagnia».

Il precedente

Non è la prima donazione per il Comune di Isili. Qualche anno fa l’ente aveva accolto il desiderio della famiglia Mura di rendere di proprietà municipale la chiesetta campestre di Sant’Antonio di Fadali, le proprietà vicine e i fabbricati che sorgono nella strada più vecchia di Isili, via Garibaldi. Anche in questo caso l’amministrazione di Pilia ha optato per mettere queste donazioni a servizio della popolazione, per prima cosa attraverso la salvaguardia della festa popolare di sant’Antonio, poi con la sistemazione delle case per accogliere turisti e visitatori e infine ideando, per i terreni acquisiti, un progetto per incentivare l’attività orticola ampliando gli ettari irrigui a disposizione di chi vorrebbe intraprendere questa attività.

