Edifici del Comune per sette famiglie nel centro storico 

Sette appartamenti per 7 famiglie. Cominciano a vedersi i primi effetti pratici dell’intento, che accomuna la passata e attuale amministrazione, di riqualificare il centro storico ripopolandolo in edifici adeguati e all’insegna della politica dell’housing sociale. E parte da Corso Vittorio Emanuele l’iniziativa di mettere a bando immobili ristrutturati e acquistati dal Comune attraverso fondi regionali e del Pnrr, convogliati nel programma Pinqua. «Abbiamo deciso di allargare la platea- sostiene il sindaco Giuseppe Mascia nel sopralluogo di ieri - dei potenziali beneficiari rispetto alla precedente giunta. Loro avevano puntato ad esponenti delle forze dell’ordine, ricevendo una sola richiesta, mentre noi vogliamo includere diverse fasce d’età e persone che già non vivono al centro storico». È di un milione di euro la cifra stanziata per l’acquisto degli immobili e di un locale, nella stessa palazzina, che sarà destinato ad attività ricreative e di socialità. «L’affitto sarà calmierato- specifica l’assessora alle Politiche della Casa Patrizia Mercuri- e corrispondente alla metà del prezzo di mercato per una durata del contratto di quattro anni». L’obiettivo di rigenerazione passa anche nel superamento delle criticità legate alla sicurezza. «Gli immobili saranno controllati e presidiati per l’intera durata del bando», rassicura Mascia. I progetti per il centro storico proseguono. «Intanto- conclude - con i lavori per l’ex Hotel Turritania e poi dobbiamo fare un serio ragionamento con la Regione sull’edilizia popolare pubblica».

