Edifici comunali devastati dall’assalto dei vandali 

Graffiti sui muri, finestre rotte e accampamenti provvisori. Questa è la situazione di alcune strutture della zona di Su Rondò di proprietà del Comune, vicino alle scuole dell’infanzia e alla pista di pattinaggio. Gli edifici sono stati vandalizzati: le telecamere di sorveglianza, comunque, permetteranno di riconoscere l’identità dei danneggiatori. Le strutture sono state messe a disposizione in passato di alcune associazioni sportive ma attualmente non ospitano nessuna attività. Nelle stanze sono stati trovati anche resti di cibo e le tracce di alloggi temporanei.

«Si tratta strutture che saranno soggette a una riqualificazione - annuncia il sindaco Walter Cabasino - Non appena prenderà vita il nuovo palazzetto dello sport, verranno rimessi a norma questi edifici per la funzionalità delle aree sportive. Siamo a conoscenza degli atti vandalici e molte persone sono state anche individuate. Il problema sono proprio questi ragazzi che si abbandonano ad atti vandalici probabilmente vittime di un contesto familiare non adeguato. Bisognerebbe far capire loro che queste strutture sono anche di loro proprietà e che non vanno danneggiate. Nella zona sono presenti anche delle telecamere di sorveglianza piazzate di recente. A breve – conclude – faremo un nuovo studio sul territorio per aggiungere ulteriori telecamere e sostituire quelle che non funzionanti». (fe. co.)

