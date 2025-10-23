Edifici abbandonati, guerra tra bande 

Rimozione delle auto abbandonate nel parcheggio di piazzale De Rosa (alcune lasciate dai proprietari perché non revisionate e prive di assicurazione), controlli sugli edifici in degrado della città e stretta sul piccolo spaccio di droga in area urbana: sono le misure con le quali forze dell’ordine e Comune di Olbia stanno cercando di arginare violenze e danneggiamenti che nelle ultime settimane hanno superato il livello di guardia. È confermato, con riscontri da più fonti, che gruppi di persone senza una abitazione, senza reddito e prive di documenti, si stanno contendendo immobili abbandonati, giacigli di fortuna e settori del centro storico. Il campanello d’allarme è suonato ancora più forte dopo l’episodio di via Peruzzi. Nei giorni scorsi un giovane di nazionalità marocchina è stato picchiato a sangue vicino ad un edificio (ex sede uffici Asl) di via Peruzzi. La vittima del pestaggio è ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Un altro giovane, nordafricano, è stato accoltellato la settimana scorsa in centro. Sarebbero collegate a questi episodi anche altre aggressioni che non hanno avuto un seguito sul piano giudiziario, ma sono avvenute sotto gli occhi di tanti olbiesi che ormai vivono con la paura di imbattersi in situazioni dagli esiti imprevedibili. Le vittime vengono sentite dai Carabinieri che stanno cercando una corretta interpretazione dei fatti. Nel frattempo, i proprietari di immobili in stato di degrado sono stati invitati a provvedere subito a chiudere gli edifici. Dice l’assessora comunale ai Servizi Sociali, Simonetta Lai: «Noi conosciamo le zone a rischio, le ultime aggressioni confermano le nostre preoccupazioni. Stiamo facendo il possibile per evitare che queste persone si facciano del male».

RIPRODUZIONE RISERVATA