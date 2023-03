Edicole, tante idee per il rilancio: «La Regione ci aiuti» 

«Le soluzioni ci sono, ma abbiamo bisogno dell’aiuto delle istituzioni». La crociata per rilanciare le edicole parte dal capoluogo sardo, ma è pronta a estendersi in tutta l’Isola. «La categoria è in difficoltà, ha bisogno del sostegno di Comuni e Regione», spiega Rosella Monni, presidente Snag (Sindacato autonomo giornalai) di Cagliari. Un nuovo grido d’aiuto, dopo i precedenti lanciati durante gli incontri con presidente e consiglieri della commissione comunale alle Attività produttive e Turismo. «A oggi nulla è cambiato, abbiamo chiesto e continuiamo a proporre azioni concrete volte a sostenere la categoria».

Le proposte

Tre punti, messi nero su bianco, in una sorta di programma di aiuto per un settore in affanno, nonostante le recenti riaperture cittadine che ancora non bastano per far esultare il sindacato. Si parte con la riduzione della Tosap, la tassa sull'occupazione suolo pubblico, «perché riteniamo che le edicole non vadano confuse con altre attività ubicate su suolo pubblico (ad esempio le attività di somministrazione), in quanto hanno delle marginalità bassissime e fissate da un accordo nazionale», e si prosegue con la richiesta di eliminazione della tassa sulla proiezione del suolo pubblico, la cosiddetta “tassa sulle tende”: «Per noi è assolutamente da eliminare, in quanto la tenda di un'edicola serve a proteggere i clienti e le riviste dal sole o dalla pioggia e non per offrire un servizio ai clienti sul quale poter vendere un prodotto a prezzo maggiorato».

Infopoint e Spid

Giornali ma non solo. «Abbiamo proposto anche una serie di idee per creare maggiori servizi da portare nelle edicole, come l'emissione di certificati, il rilascio dello Spid o della firma digitale», prosegue la sindacalista. L’idea è quella di ampliare servizi e funzioni, per fa diventare le edicole degli infopoint. «Una città come Cagliari, votata al turismo per svariati mesi all'anno, ha bisogno di questi punti informativi per offrire ai visitatori, e non solo, tutte le informazioni necessarie per una buona sponsorizzazione di tutto ciò che offre il territorio», osserva. «È importante avere una distribuzione di depliant turistici aggiornati: l’edicola potrebbe vendere cartine o biglietti del museo. In questo senso i chioschi distribuiti strategicamente nel territorio potrebbero dare un contributo enorme». Infine l’appello: «Bisogna sostenere le edicole. Sono centri di cultura e di aggregazione sociale, un punto di riferimento per i cittadini dei quartieri», osserva. «Ogni serranda che si abbassa è una finestra sulla cultura che muore».