Edicole “sociali” in risposta alla crisi 

Quotidiani, libri e riviste restano il “pezzo” più forte. Ma accanto anche nuovi servizi, come il ritiro pacchi e-commerce o la vendita di biglietti per attrazioni turistiche, e semplici documenti amministrativi, come la possibilità per chi ha meno dimestichezza con con internet (la popolazione più anziana) di fissare l’appuntamento per rinnovare la carta d’identità. Non solo: anche l’installazione di totem touchscreen per eventi e informazioni culturali, e la trasformazione in veri e propri infopoint turistici.

Il piano

Ecco il futuro prossimo delle edicole disegnato dal Consiglio comunale che ieri ha approvato a larghissima maggioranza la mozione del centrosinistra (firmata anche da Giuseppe Farris, CiviCa 2024) che rilancia le oltre 50 edicole ancora presenti in città. Spazi che hanno da sempre un grande potenziale sociale e culturale e le difficoltà di questi anni che stanno attraversando potrebbe farlo riemergere. Ed evolvere. Ci crede il Comune. «Le edicole sono punti di riferimento per i cittadini, nei quartieri», dice il papà della mozione Giovanni Porrà (Cagliari Avanti). In chiave di rilancio, allora, devono «offrire servizi che possano anche giustificare una riduzione del canone unico patrimoniale, oggi troppo elevato. Le edicole sono una opportunità per l’amministrazione».

Nuova pelle

Da sempre, le edicole sono un punto di riferimento per i quartieri. Gli edicolanti alzano la serranda presto, restano aperti tante ore, hanno un rapporto stretto con i clienti e capita che diano informazioni di ogni genere. Informalmente, da sempre svolgono dei servizi di prossimità, a cui il Comune vuole restituire valore e dignità con una funzione di servizio al passo con i tempi. «Le edicole sono presidi di comunità e cultura e la loro presenza è fondamentale», dice l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra. «Nell’ottica di un rilancio, bene la diversificazione dell’offerta beninteso che le edicole sono un presidio del pluralismo dell’informazione», aggiunge.

Il dibattito

Seppure con dei distinguo, non tanto sulla finalità del piano quanto sul fatto che mozione rischi di diventare “lettera morta”, il piano passa a larghissima maggioranza (29 sì e 3 astenuti). «Ben venga questa mozione, ben venga perché il rilancio delle edicole è necessario», dice Raffaele Onnis (Riformatori), «anche se non trovo nel documento strumenti per risollevare la categoria». «È vero che le edicole sono un presidio culturale e bisogna difenderlo. Io sono cresciuto con i giornali cartacei, con l’Unione Sarda, le edicole vanno preservate e rilanciate».

In Consiglio è un coro di sì, anche per coloro che si sono astenuti (Roberto Mura e Stefania Loi). «La mozione è meritevole di un plauso», dicono «ma ci sono criticità», dice Stefania Loi. «Il documento merita il voto dell’aula, la mia astensione non è contro la mozione ma nasce dal fatto che non ho visto da parte della Giunta una adeguata attenzione. Né nel Dup né nelle linee programmatiche del sindaco si parla di edicole».

