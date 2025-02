Edicole, piano del Comune per il rilancio 

Presidi multifunzionali che, oltre a vendere giornali, libri e riviste, possano essere degli infopoint per cagliaritani e turisti e possano, anche, permettere di accedere ai servizi online offerti dall'amministrazione, come i certificati anagrafici o trasformarsi in “portinerie di quartiere” che permettano, per esempio, di fissare un appuntamento (ormai un servizio disponibile solo online) per una carta d’identità. Il Comune sostiene il rilancio delle edicole e la settimana prossima approverà una mozione di tutta la maggioranza e Giuseppe Farris (CiviCa 2024) che rilancia il ruolo delle edicole. «Le edicole sono una opportunità», spiega Giovanni Porrà, primo firmatario della proposta. «Da sempre un punto di riferimento nei quartieri, potranno continuare a ricoprire un ruolo centrale nella vita della città, fungendo da infopoint turistici e punti di erogazione di servizi utili alle persone».

Il piano

Sono 74 le edicole oggi aperte in città, erano quasi il doppio una decina di anni fa. Ora l’amministrazione presenta un piano di rilancio «molto coraggioso che trova tutto il nostro consenso», dice Roberto Tronci, edicola in via Pessina. Il concetto lo ribadisce Francesco Spanu, presidente di Fenagi, la federazione nazionale giornalai della Confesercenti: «È un piano che nasce un anno fa e che adesso grazie all’amministrazione può diventare realtà. Le edicole sono presidi sul territorio, sono luoghi cultura e di trasmissione di informazioni ma anche di servizi. Il piano rappresenta una boccata d’ossigeno per le edicole». Ci crede, dunque l’amministrazione. «La mozione», spiega Porrà, «propone la definizione di un accordo con i gestori delle edicole per renderle degli infopoint, fornendo formazione specifica agli edicolanti e dotandole di materiale informativo multilingue prevedendo l’installazione di totem touchscreen per la promozione di eventi e servizi e le edicole entreranno a far parte della rete di vendita di biglietti per musei e attrazioni culturali, promuovendo eventi e iniziative».

Le novità

Ma c’è un punto del piano che è fondamentale: la riduzione (o eventualmente anche la cancellazione) del canone di occupazione di suolo pubblico permanente delle edicole. Una tassa comunale “folle” che agli edicolanti costa il doppio di quella che pagano i ristoratori per i tavolini all’aperto. «Le edicole rendono accessibili quotidiani, libri, e riviste, contribuendo alla diffusione dell’informazione e alla sua pluralità», spiega Giuseppe Farris. «Sono un punto di riferimento essenziale soprattutto per le generazioni che hanno minore confidenza con le nuove tecnologie ma anche luogo di aggregazione sociale, dove le persone si incontrano, scambiano opinioni. Devono essere valorizzate anche perché rappresentano un tratto dell’identità urbana». Sì al piano di rilancio del Comune anche da parte di Pierluigi Mannino, che con la precedente amministrazione aveva già lavorato per il rilancio delle edicole. «Con i giusti interventi, come proposto da questa mozione le edicole potrebbero trovare una nuova giovinezza diventando, appunto, parte attiva del “prodotto Cagliari” e elemento essenziale per l’assistenza alla cittadinanza e al turista».

