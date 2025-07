«Edicole, patrimonio da salvare» 

L’ultima ha chiuso poche settimane fa, un’altra lo farà entro fine anno. I chioschi sbarrati di piazza Roma e viale Repubblica restano lì, spenti, come piccoli monumenti alla crisi. A Oristano le edicole sono in via d’estinzione: oggi ne restano poco più di una decina, sopravvissute a un crollo lento ma inesorabile. E a tenerle in piedi non sono solo i giornali ma la caparbietà degli edicolanti che, giorno dopo giorno, si reinventano pur di andare avanti.

I silenzi

La città assiste quasi in silenzio e il Comune, pur riconoscendo il valore sociale e culturale di questi presìdi, fa ben poco. Un’occasione c’era: due anni fa il Consiglio comunale aveva approvato all’unanimità una mozione – proposta dalla minoranza, primo firmatario Umberto Marcoli – per trasformare le edicole in punti informativi turistici. Ma è rimasta sulla carta.

Il sindaco

Massimiliano Sanna spiega così lo stallo: «Il progetto è stimolante ma servirebbe una formazione adeguata. Molte edicole sono gestite da una sola persona, con difficoltà a seguire corsi. Se ne era parlato anche in Regione ma quell’ipotesi non ha avuto sviluppi e ha frenato ogni ragionamento. Ridurre l’edicola a un semplice punto di distribuzione sarebbe poco produttivo. Però credo ancora che valga la pena approfondire l’idea, con un confronto serio tra Comune, Regione e gli stessi edicolanti».

«Diamo già informazioni»

Ma chi ogni giorno alza la saracinesca è convinto che, in parte, quel servizio lo stia già offrendo. «Lo dissi anche allora: già oggi diamo informazioni ai turisti, gratuitamente – afferma Luca Scalas, edicolante in piazza Roma – ma il Comune non ci ha mai fornito materiale. Noi intanto resistiamo con consegne a domicilio, giochi, raccolte di card e gadget per bambini». Il problema, secondo molti operatori del settore, è la totale mancanza di strumenti. «Pochi giorni fa una turista mi ha chiesto una cartina della città. Non ce l’ho – racconta Roberto Atzori dell’edicola di via Cagliari – Io mi sto adattando con collezioni e giochi ma non voglio diventare un emporio. L’idea dell’infopoint mi piace, la formazione non è un ostacolo: sta a noi aggiornarci. Il vero limite è non avere nulla da offrire».

Nuovi servizi

Maria Pannunzio, titolare della rivendita di via Lombardia e presidente dello Snag di Oristano, ha scelto di affiancare alla vendita di giornali altre attività: «Il chiosco tradizionale non regge più, io oggi ho sei hub per diversi corrieri. L’idea dei punti informativi era buona, anche perché tanti turisti chiedono informazioni. Due anni fa chiesi un incontro al sindaco, ma non ho mai avuto risposta».

In vendita

C’è poi chi ha deciso di cambiare vita nonostante il lavoro andasse bene. Nicola Madeddu, da vent’anni al chiosco di via Diaz, ha scelto di chiudere e dedicarsi a una nuova attività. «Non è stata una resa. Il punto è ottimo, la clientela c’è: sono vicino a scuole, Asl, tribunale. Ma è un impegno che ti assorbe 365 giorni all’anno, senza pause. Da solo è diventato troppo. Ora voglio provare un’altra strada».