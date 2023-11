Edicole, il rilancio con gli info-point 

Non più classici chioschi dove acquistare riviste, quotidiani, album di figurine e biglietti dell’autobus ma veri e propri info-point turistici con tanto di totem per tour virtuali e operatori in grado di soddisfare le curiosità dei visitatori. Per ora è un progetto in fase embrionale che mette d’accordo maggioranza e opposizione in Consiglio comunale ma divide i diretti interessati, gli edicolanti: per qualcuno un’iniziativa da sposare senza remore, per qualcun altro una minestra riscaldata.

In Aula

La mozione, sottoscritta dai consiglieri di Oristano più, Pd e Oristano democratica possibile e illustrata in Aula dal primo firmatario Umberto Marcoli, mira a sopperire alle carenze dei punti informativi esistenti «con un progetto innovativo, sperimentale che utilizzi le risorse della tassa di soggiorno e eventuali contributi regionali dell’assessorato al Turismo». Una proposta sposata unanimemente da tutta l’assemblea civica che ha dato vita a un articolato dibattito chiuso dall’assessore alla Cultura Luca Faedda. «Nel 2020 - ha ricordato - la Regione aveva già affrontato il tema dell’utilizzo delle edicole per offerta di servizi, anche nel campo del turismo, ipotizzando la formazione degli operatori – sostiene - Se l’edicola diventa un punto periferico di informazione che si affianca ai nostri info point può essere utile. Con la Fondazione Oristano si sta facendo un lavoro importante per la promozione turistica, sia sul web che con metodi più tradizionali». Da una parte il tentativo di garantire a chi arriva nella città di Eleonora una comunicazione più capillare, dall’altra offrire ai giornalai uno strumento in più per far fronte al calo delle vendite.

Gli operatori

Ma dietro i banconi non tutti hanno la stessa visione. Nicola Madeddu, titolare dell’edicola di viale Diaz, è entusiasta. «Ben venga l’iniziativa - osserva - potrebbe essere un modo per reagire alla crisi del settore. Ovviamente non gratis, l’iniziativa implica una formazione degli operatori, un impegno che deve essere remunerato». Favorevole anche Simone Cadoni che, dal suo chiosco ai piedi dell’ospedale San Martino precisa: «È un servizio che offriamo da sempre, in molti si fermano a chiedere indicazioni su luoghi da visitare. Certo, la chiusura dell’area camper mi ha privato di un importante fetta di pubblico di passaggio». Prudente Enea Stocco, edicolante di via Gennargentu. « Prima di esprimere un giudizio dovrei conoscere meglio l’iniziativa - spiega - non è un’ipotesi da scartare a priori ma occorre valutare bene quale sarebbe l’impatto sulle nostre attività. Stiamo cercando di diversificare l’offerta, scartando i servizi che impegnano molto tempo e sono poco redditizi». Fuori dal coro la voce di Luca Scalas. « In Comune hanno scoperto l’acqua calda - dice dal botteghino di piazza Roma - offro gratuitamente informazioni turistiche da una vita, indico le piazze più belle, i monumenti, i migliori posti dove mangiare. La realtà è che Oristano avrebbe davvero bisogno di veri info-point che funzionino».

