Edicola Piras, una bella notizia 

Perdasdefogu. A volte il futuro bisogna immaginarlo. Guardare oltre gli scaffali vuoti, la vetrina spoglia, la ruspa oltre la soglia. Da bambino l’edicola era un mondo magico, di figurine Panini e fumetti. Oggi Giorgio Piras pensa a un negozio con un paese intorno. Giornali, libri fumetti e tecnologia. A 28 anni è tornato nel paese lasciato a 20. In mezzo tanti lavori, corsi e tirocini. E poi un anno e mezzo nell’Accademia dell’Internazionale come osservatore, sui campi di calcio a caccia di giovani talenti.

Il paese

Per ora nell’edicola di corso Vittorio Emanuele, rimasta chiusa un mese, ci sono solo i quotidiani. Tutto il resto verrà, luce compresa. «L’importante era riaprire, offrire al paese un servizio che mancava». Il desiderio di casa è maturato nel tempo. «Mio padre è stato male, poi all’improvviso è venuto a mancare. Rientravo sempre più spesso e mi sono ricordato cosa mi piaceva del paese. L’aria, la gente, i bambini che giocano per strada». Il paese attendeva con ansia la buona novella. Ieri mattina Giorgio ha tirato su la vecchia serranda con la scritta gialla L’Unione Sarda. Il negozio da tre generazioni gestito dalla famiglia Melis passa nelle mani di un ragazzo ed è una bella notizia.

I giornali

«L’informazione è un mondo che mi ha sempre affascinato e credo ancora nella forza dei giornali. Serve la solidità che viene da chi lavora sul territorio. Il quotidiano è ancora una fonte affidabile. Sai cosa stai leggendo, sai chi c’è dietro. L’intelligenza artificiale ci regala fuori tutti i giorni notizie falsissime. Io posso distinguere, una persona anziana no». Nella scommessa di puntare su un edicola c’è la realtà di paese pensante. Perdas respira cultura. Foghesu è il festival Sette piazze, Sette sere, Sette libri, le associazioni, la storia, un microcosmo aperto al mondo. «Credo che in questo negozio dovrà esserci qualcosa per tutti, da zero a cento anni. Il paese mi ha inondato di affetto, centinaia di messaggi, la gente mi fermava per strada». L’avventura nello sport è quasi un ricordo. «Ho proposto un ragazzo sardo-giapponese. Un mediano con un cervello fino, vedeva avanti di tre passaggi. Mi hanno detto: “È Messi? No? Allora non lo vogliamo”». Giorgio ha due sorelle lontane dal paese. Vivono tra Milano e l’estero. Sono orgogliose della sua scelta e lui ha promesso: conserverà tutti i Dylan Dog.

