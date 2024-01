Edicola distrutta a Capodanno: il grande cuore degli stampacini 

La devastazione, la notte di Capodanno, è stata condannata da tutti. Vedere l’edicola di piazza Yenne, punto di riferimento per gli abitanti della zona, in quelle condizioni ha scosso molti ed è iniziata subito una raccolta fondi a favore del titolare, Roberto Lilliu. «In pochi giorni», evidenzia Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace, abbiamo raccolto quasi quattro mila euro. Un grande risultato grazie alla generosità degli stampacini ma anche di tanti altri cagliaritani». E non solo. «La notizia dell’edicola distrutta per colpa di un gruppo di incivili», prosegue Costa, «ha raggiunto anche la Germania. Una signora tedesca ha voluto fare una donazione».

I soldi serviranno a Lilliu per ripagarsi dei danni subiti. «Noi, come cittadini, abbiamo fatto la nostra parte», prosegue il presidente del comitato. «Forse chi avrebbe dovuto vigilare la notte di Capodanno, od organizzare i servizi di controllo, non ha invece fatto il proprio dovere». Intanto la catena di solidarietà ha funzionato alla grande e tra oggi e domani i soldi raccolti verranno consegnati all’edicolante.

Lui ringrazia di cuore chi ha voluto dargli una mano, pur non avendo chiesto niente ma denunciando quanto accaduto. In tanti lo hanno aiutato da subito, soprattutto i clienti abituali e i tanti amici. I danni sono ingenti. «Una roba mai vista prima», ricorda ancora una volta. «I vetri interni in frantumi. La copertura in parte distrutta. Ho trovato l’edicola spostata di due centimetri sul basamento». Tutta colpa di chi, la notte di Capodanno, ha festeggiato l’arrivo del 2024 nel modo peggiore, senza pensare alle conseguenze sull’attività di un lavoratore. (m. v.)

