Éderson in Premier, Mkhitaryan rinnova con l’Inter 

Il calciomercato comincia a decollare, nonostante il caso panchine: Napoli, Milan, Atalanta, Fiorentina, Bologna ma anche Lecce, Sassuolo, Torino e Parma non sanno ancora chi sarà il tecnico la prossima stagione. Anche i direttori sportivi sono in attesa: così le trattative che si stanno concretizzando sono soprattutto quelle in uscita e per le squadre che hanno già le idee chiare. Tra queste, ovviamente, c’è l’Inter: i nerazzurri campioni d’Italia sono in chiusura per il rinnovo, per un’altra stagione, del 37enne centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan.

I nerazzurri guardano con interesse a Nico Paz, ma il fantasista argentino dovrebbe lasciare Como soltanto per fare ritorno al Real Madrid (che ha una clausola per la recompra). Anche in Spagna, però, sono in attesa di capire se il nuovo allenatore sarà José Mourinho: il portoghese arriverà se Florentino Pérez dovesse essere riconfermato presidente dei blancos . L’ex Inter, come se non bastasse, avrebbe messo nel mirino proprio un giocatore nerazzurro: Alessandro Bastoni per il quale gli spagnoli sarebbero pronti a investire 70 milioni. Rotta inversa potrebbe fare l’esperto Dani Carvajal, che ha lasciato il Real Madrid per fine contratto dopo tredici stagioni. A Chivu, poi, non dispiacerebbe il turco Arda Güler e il club meneghino sarebbe sulle tracce di Dan Ndoye, 25enne svizzero del Nottingham Forest (ex Bologna).

La Roma, confermato Malen e alle prese con il probabile rinnovo di Dybala, starebbe provando a portare in giallorosso Gianluca Scamacca. Ma sarebbe un duro colpo per l’Atalanta che il prossimo anno farà a meno anche di Éderson, in procinto di andare al Manchester United per 50 milioni. A Napoli, oltre al successore di Antonio Conte, da valutare il destino di Lorenzo Lucca (al rientro dopo il prestito a Nottingham) e quello di Romelu Lukaku che è formalmente ancora un calciatore del club campano.

Sarà Kenan Yıldız la stella da cui ripartire per la Juventus, mancata la qualificazione in Champions League. L’attaccante turco è stato dichiarato incedibile dalla dirigenza, mentre non è ancora detta l’ultima parola su Dušan Vlahović in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. In uscita può esserci Andrea Cambiaso, che piace a Inter e Como.

La Lazio, in attesa di ufficializzare Gennaro Gattuso come nuovo allenatore, dice addio a Toma Bašić che raggiunge il neopromosso Venezia da svincolato. Potrebbe rientrare a Formello, invece, il portiere greco Christos Mandas: il Bournemouth non intende pagare il 17 milioni per il riscatto, dopo averlo avuto in prestito da gennaio. Il numero 1 quindi potrebbe tornare a Roma, dove si giocherà il posto da titolare con il giovane Edoardo Motta. In uscita, invece, Ivan Provedel che ha molto mercato in Serie A (una delle opzioni sarebbe l’Inter).

Fra le altre squadre di Serie A, si muove il Torino che starebbe per chiudere per l’allenatore Alberto Aquilani, che ha ben fatto con il Catanzaro in Serie B (domani ha la finale di ritorno dei playoff contro il Monza, coi brianzoli vittoriosi 0-2 all’andata). In granata dovrebbe arrivare anche il difensore della Cremonese Tommaso Barbieri. La Fiorentina non dovrebbe confermare l’allenatore Paolo Vanoli, malgrado il buon lavoro di quest’anno, per prendere Fabio Grosso: l’ex campione del mondo è ormai certo che lascerà la panchina del Sassuolo. Il Lecce, in attesa di sciogliere le riserve sulla conferma dell’allenatore Eusebio Di Francesco, ha pronti i rinnovi per Lameck Banda (autore del gol salvezza contro il Genoa), Antonino Gallo e Ylber Ramadani.

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