“Eden”: al Temporary Storing il paradiso terrestre di Pirellas 

Grande attesa per la personale di Antonino Pirellas: da domani (sino al 17 marzo) al Temporary Storing di Cagliari, in via XXIX Novembre, arriva “Eden” la mostra curata da Alessandra Menesini.

Il tema

La mostra è un richiamo alla natura ed è composta da disegni sulla flora della Sardagna preparati per la Ilisso e da piante e vari esemplari botanici. «La grande danzatrice, la chiamava Wolfgang Goethe», così scrive nella presentazione Menesini. «Antonino Pirellas porta dentro gli spazi chiusi di una galleria d’arte, alberi, foglie, fronde. Un’invasione vegetale capitanata da una quercia e profumata dall’incenso. “Eden” è una mostra dedicata a tutte le specie botaniche. Ai fiori, ai semi, all’acqua. Alle radici aeree e a quelle nascoste sotto il terreno. Al periclitante e vanamente invocato equilibro tra la flora e il cemento. Sulle pareti del Temporary Storing, i disegni preparati per la casa editrice Ilisso riproducono le essenze endemiche della Sardegna e quelle, molte, venute da oltremare. Grafite e matite che incidono la carta di cotone per le chiome, acquarelli e pastelli per i frutti e le bacche. Arriva dalla Grecia, l’Abies cephalonica, ha fatto molta più strada l’Araucaria heterophylla originaria dell’Australia. Antonino Pirellas raffigura con abilità e filologica precisione esemplari quasi domestici, come la Pompia di Milis , e quelli approdati da remote latitudini. Componendo così un Index Herbariorum che evoca l’armonia perduta dell’Eden,luogo di delizie».

RIPRODUZIONE RISERVATA