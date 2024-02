Edda Gaber, ultima replica per salutare l’Isola  

Una pièce, “Malato di brutto”, per raccontare e riflettere sul mondo zoppicante e ingiusto. Un ultima replica che mette alle spalle un capitolo di vita artistica e avvia una nuova strada lontano dalla Sardegna per Edda Gaber. L’appuntamento è per domani, alle 20.30, al Circolo Rerumnatura di via Lamarmora per il monologo confidenziale a chapeau scritto, interpretato e diretto con maestria da Monica Perozzi, in arte Edda Gaber, già attiva nel teatro negli anni Settanta a Roma.

Temi

“Malato di brutto” è una produzione, che, assicura l’autrice regalerà al pubblico una connotazione coinvolgente così da differenziarsi dalla forma teatrale più convenzionale. Il titolo evoca il turbamento nell'ordinario umano: la pièce nasce nel 2018, torna in scena a Nuoro e Tonara dalla scorsa primavera, e a Cagliari ecco l’ultima replica. «Il mondo è malato, malato di brutto e non è un modo di dire, invaso com’è da virus e locuste», così si apre anticipando quello che di insospettabile sarebbe accaduto. Il monologo è confidenziale per la sua messa in scena: il pubblico disposto a ferro di cavallo vede al centro l'artista con in mano un piccolo mondo luminoso. «Ricordo le parole della canzone di De Gregori, “La valigia dell’attore”: Eccomi qua, sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi» , sottolinea l’artista. La prima parte dello spettacolo è di constatazione del caos che ci appartiene: «La vita è meravigliosa. Il mondo, o meglio, i mondoioli che lo abitano ce lo fanno odiare, portandoci al dubbio», dice Edda Gaber. La seconda parte è più costruttiva: «Il mondo sarebbe più bello se fossimo più coraggiosi a essere felici». Lo spettacolo ha la cura di Nicola Michele, la supervisione delle luci di Gianni Melis, i costumi realizzati da Emilio Ortu Lieto e la colonna sonora composta da Steve Pepe. Dopo un anno e mezzo di permanenza in Sardegna, in seguito a una lunga lontananza, l’artista saluta ancora una volta l’Isola per un importante incarico all’Accademia della Follia di Trieste. «Voglio creare un ponte tra la Sardegna e Trieste», un meritevole progetto di inclusione. «Sono grata alla Sardegna per l'opportunità di aver verificato i veri amici in questo anno e mezzo».

