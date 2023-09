Edda Gaber sabato al T.Off di Cagliari 

Sabato 16 settembre al T.Off di via Nazario Sauro 6 a Cagliari, Edda Gaber sarà di scena con “Malato di brutto”, monologo confidenziale a chapeau, da lei scritto e interpretato. Con la musica di Steve Pepe le luci di Gianni Melis e i costumi di Emilio Ortu Lieto, l’appuntamento è alle 21. Per prenotarsi chiamare 3298773415

«“Malato di brutto” è stato scritto nel 2018, quando la pandemia era ancora di là da venire ma il turbocapitalismo girava a pieno ritmo», scrive l’autrice. «A dieci anni dalla crisi che aveva visto tante persone, disoccupati e imprenditori, togliersi la vita per sfuggire la miseria, mi ritrovai nella solita selva oscura e mi parve di aver colto una stilla d’essenza umana. Sì, un che d’essenziale che risaliva all’essere umano prima di qualsiasi morale, ovvero prima del decalogo interiore.

Scrissi di getto un testo non previsto per la scena, anche se suonava bene a dirlo.Il mondo è il paziente del titolo, ma a ben vedere non è malato di suo, bensì di noi sapiens, evoluti o involuti in insapiens».

