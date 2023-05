Edda Gaber arriva a Monserrato: sabato in scena con “Malato di brutto”  

Dopo Nuoro, Monserrato: allo spazio Sirio Sardegna Teatro, sabato arriva il monologo confidenziale “Malato di brutto” di e con Edda Gaber. L’appuntamento è alle 20,30 in via 31 marzo 1943 al civico 29. L’ingresso è a sottoscrizione ma la prenotazione è obbligatoria chiamando al 338/7131093 oppure scrivendo a siriosardegna@gmail.com.

“Il mondo è malato, malato di brutto e non è un modo di dire, invaso com’è da virus e locuste”: scritto nel duemiladiciotto, in tempi non sospetti di pandemia, ma terrifici di ingiustizie e altre miserie, “Malato di brutto” è uno sghignazzo contro il turbocapitalismo di cui è portatore non sano l’essere umano. Con la cura a distanza di Nicola Michele, i costumi di Emilio Ortu Lieto e la preziosa maestria nelle luci di Gianni Melis, Edda Gaber – forte della musica di Steve Pepe che segna la fine del mondo brutto com’è e apre a come potrebbe essere bello -, promette sconcerto e ironia.

