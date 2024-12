Ed Elodie riparte da Castelsardo: «Ecco il mio 2025» 

«È un momento ricchissimo della mia vita, sto raccogliendo frutti e costruendo cose nuove». Il 2025 di Elodie sarà un percorso tracciato e che va dal Festival di Sanremo fino ai concerti negli stadi, passando per un nuovo album, per il mondo del cinema ma soprattutto per il suo concerto la notte di Capodanno a Castelsardo. Ma prima di stappare lo spumante insieme al pubblico sardo che si darà appuntamento sotto il suo palco è tempo di bilanci e di programmi futuri.

Estate 2024

«Il 2024 è stato un anno di costruzione importante - ha raccontato Elodie - a cominciare dall’estate di “Black Nirvana”. Le estati mi hanno regalato tanto successo e la mia carriera è un po’ fatta di hit estive. Sono riuscita anche ad agganciare Tiziano Ferro per “Feeling”. Ho capito che sorridendo ottengo delle cose e quindi lo faccio con piacere. Era importantissimo per me collaborare con una colonna portante della canzone italiana, con la cui musica sono cresciuta».

Sanremo

Al Festival di Sanremo di Carlo Conti, Elodie si presenterà sul palco con il brano “Dimenticarsi alle 7”. «Ancora più delle scorse volte - ha commentato Elodie - non vedo l’ora di essere a Sanremo perché ho un pezzo che amo molto e racconta diversi lati di me. Per la prima volta ho messo becco anche sulla produzione. Avevo delle idee e anche per questo penso che il brano racconti tanto di me. Non vedo l’ora di salire sul palco e giocare tanto».

I film

Non c'è però solo la musica nelle giornate di Elodie, che dopo il debutto nel film "Ti mangio il cuore”, tornerà a confrontarsi con il ruolo di attrice nel nuovo lungometraggio di Mario Martone, 'Fuori', in occasione del quale ha lavorato con Valeria Golino e Matilda De Angelis. Elodie sarà anche la protagonista femminile del thriller “Performance”, con la regia di Lucio Pellegrini, in cui reciterà al fianco di Adriano Giannini e Eduardo Scarpetta. «Questo è un momento in cui mi sento di sperimentare - ha detto Elodie - e il cinema mi sta aiutando a scoprire altri aspetti di me stessa e mi sta facendo capire l'importanza dell’intepretare. Un’esperienza che mi ha anche rasserenata con il concetto di errore e insegnato a non essere per forza sempre come le persone vorrebbero vedermi. Come nel cinema, anche nella musica i personaggi che mi interessando sono sempre donne antagoniste». In primavera sarà poi il turno del nuovo album, le cui canzoni accompagneranno Elodie verso i due appuntamenti estivi allo Stadio San Siro a Milano, domenica 8 giugno 2025, e allo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli, giovedì 12 giugno 2025.

