Ed ecco gli orari migliori Tre suggerimenti diversi Ma la verità in fondo è...  

I risultati degli studi condotti sulle coppie (come abbiamo visto nell’articolo principale di questa pagina) suggeriscono che è ora di smettere di idealizzare il sesso spontaneo e di demonizzare, invece, il cosiddetto sesso pianificato. Ma, allora, se si decide di programmare i momenti di intimità con il proprio partner qual è il momento migliore della giornata per lasciarsi andare alla passione?

La risposta

Tempo fa se l’era chiesto anche il tabloid inglese Daily Mail, che aveva interpellato sulla questione la dottoressa Alisa Vitti, endocrinologa. Questo perché il momento perfetto per l’amore sarebbe influenzato dai livelli ormonali, quelli di cortisolo per le donne e quelli di estrogeni per gli uomini.

Dopo pranzo

Ebbene: anche se con proporzioni diverse, il picco di questi ormoni, nel corso della giornata, viene raggiunto intorno alle 3 del pomeriggio. E sarebbe dunque questa l’ora ideale per dedicarsi alle effusioni amorose. Un orario, per la verità, non certo agevole nei giorni feriali, visti gli impegni lavorativi. Ma si può rimediare nei giorni festivi.