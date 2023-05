Ecoserdiana, veleni da bonificare 

Il Comune di Donori, che sta lì accanto all’Ecoserdiana, ha partecipato attraverso il sindaco Maurizio Meloni. «Ribadiamo l’assoluta contrarietà all’ampliamento», si legge nel parere, «perché da oltre 36 anni il nostro paese subisce i potenziamenti, e siamo arrivati ormai a tre milioni e mezzo di metri cubi di rifiuti di ogni tipo. Una quantità impressionante anche per un’area industriale, figuriamoci per un piccolo centro». Che con il passare del tempo si siano creati problemi ambientali lo certificano gli uffici della Provincia: alla luce del fatto che la contaminazione può essere affrontata solo con una bonifica, da predisporre entro sei mesi, «qualsiasi intervento nella discarica che non sia di manutenzione ordinaria o straordinaria potrà essere autorizzato solo a seguito della presentazione del progetto» di pulizia dell’ambiente inquinato. Quindi, di ampliamento per ora non si può parlare.

L’intervento proposto da Ecoserdiana prevede la riorganizzazione di un modulo già in esercizio, il 7, e l’aggiunta di uno ulteriore, l’ottavo, «della volumetria netta di circa 192 mila metri cubi», si legge nel progetto. Dove si aggiunge che «la sopraelevazione occuperà una superficie complessiva di 44.000 metri quadri, coincidenti con parte del modulo di discarica in esercizio». Le carte portano la data del luglio del 2022. E quattro mesi dopo, a novembre, con l’integrazione di ulteriori tavole, è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’avvio del procedimento per l’eventuale autorizzazione da parte della Regione. I pareri riversati nelle conferenze di servizi, però, hanno fatto emergere delle criticità.

«Alla luce dei parametri trasmessi, il sito è ritenersi contaminato». Nei punti di controllo è stata rilevata «la presenza di metalli, composti organoclorurati e idrocarburi totali». Il verdetto: «Risulta necessaria l’elaborazione di un progetto di bonifica. E la società ha sei mesi di tempo per presentarlo». Il documento, sottoscritto ai primi di marzo, è firmato dalla dirigente del settore ambiente della Provincia del Sud Sardegna, Anna Maria Congiu. E il destinatario è la Ecoserdiana spa, che gestisce la grande discarica del Cagliaritano. La decisione, perentoria, è riportata nel documento finale della conferenza di servizi che doveva approvare “l’analisi di rischio ambientale” sull’impianto di smaltimento. Ma le valutazioni sono riportate alla lettera anche tra le carte di un’altra procedura: quella avviata dalla società per ottenere il via libera l’ampliamento della discarica di Su Siccesu. Che ora si trova davanti due ostacoli: l’obbligo di bonifica, di certo oneroso, e l’esistenza degli usi civici sui terreni occupati dai rifiuti. In tanti anni nessuno, a quanto pare, se n’era accorto.

L’ampliamento

Comune e Provincia

Il sindaco

Il primo cittadino di Serdiana, Maurizio Cuccu, non si limita a osservare l’evoluzione della situazione: «Visti i dati sull’inquinamento, abbiamo scritto a Ecoserdiana per avere rassicurazioni sulla bonifica e sugli interventi a tutela dell’ambiente», spiega il sindaco-avvocato, «ci hanno risposto che gli elaborati sono in fase di predisposizione: aspettiamo». C’è un altro problema: l’area di ampliamento risulta nell’elenco dei terreni comunali gravati da uso civico e «tale vincolo», scrive la Regione, «costituisce un fattore escludente per l’ubicazione di impianti di smaltimento». Insomma: la discarica lì non poteva esserci e non se n’è accordo nessuno: «Io l’ho saputo dopo il mio recente insediamento», ammette Cuccu, «stiamo procedendo alla redazione del piano di valorizzazione delle terre con usi civici. E cerchiamo di trovare una soluzione».

