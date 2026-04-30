Ecoserdiana gestirà la discarica fino al 2034  

Ecoserdiana continuerà a gestire la discarica di Su Siccesu fino al 2034. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità (nove consiglieri presenti) il rinnovo della concessione per altri otto anni delle aree comunali. Un lasso di tempo conforme alla proroga concessa dalla Regione per la sospensione degli usi civici.

L’iter aveva subito uno stop nei mesi scorsi in attesa della definizione del contenzioso tra Comune ed Ecoserdiana per un debito accumulato dalla società pari a un milione e 369mila euro. Problema superato con la presentazione di una fideiussione bancaria. La somma sarà restituita in 4 anni con rate mensili di 33.861 euro. Il rinnovo della concessione deliberato dal Consiglio comunale contiene una serie di prescrizioni per la tutela dell’ambiente, in particolare sugli interventi per la messa in sicurezza del sito una volta che la discarica andrà ad esaurimento. Ecoserdiana, la scorsa primavera, ha ottenuto dalla Regione il via libera per l’ampliamento dell’impianto con la costruzione di un nuovo modulo da 172mila metri cubi. Provvedimento contro il quale pende un ricorso al Tar presentato dal Gruppo di intervento giuridico che assiste il comitato dei cittadini del Parteolla.

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