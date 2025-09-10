VaiOnline
Serdiana.
11 settembre 2025 alle 00:28

Ecoserdiana, chiesti due anni per Caschili 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due anni di reclusione con pena sospesa e 20 mila euro di multa sono stati sollecitati ieri mattina dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia nei confronti dell’amministratore unico di Ecoserdiana, Biagio Caschili, 74 anni di Cagliari, accusato di inquinamento.

Il dibattimento aveva preso il via nell’ottobre 2022, al termine di una lunga inchiesta della Procura. Oltre all’imputato era stata chiamata in causa anche la società in qualità di responsabile civile. Il processo era stato sollecitato dal pm Giangiacomo Pilia dopo le indagini del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri. La Procura contesta al manager, difeso dall'avvocato Guido Manca Bitti, l’esercizio di un’attività di gestione di rifiuti pericolosi e l’inquinamento. I militari del Noe avevano accertato che in alcuni casi erano stati superati i parametri di legge per alcuni metalli pesanti. Dopo che il consulente tecnico aveva analizzato le falde sotterranee attorno alla discarica di Su Siccesu e S’Arenaxiu, realizzata nel 1984 su un’ex cava di sabbia a Donori, era scattata la richiesta di rinvio a giudizio. Al dibattimento si sono costituiti parte civile, con l’avvocata Alessandra Nocco, gli ambientalisti di Sardegna Pulita, l’associazione guidati da Angelo Cremone che avevano presentato un esposto. Costituito anche il Comune di Donori con l’avvocato Matteo Pinna.

Davanti alla giudice Alessandra Tedde ieri si è conclusa la requisitoria del pubblico ministero con la richiesta di condanna.

L’avvocata Nocco ha messo in evidenza la mancata realizzazione di membrana impermeabile e l’inquinamento, oltre che di metalli pesanti e idrocarburi, anche rifiuti industriali e percolato che avrebbero contaminato le acque di falda. Il 17 dicembre la parola passerà alla parte civile e al difensore Guido Manca Bitti che contesta radicalmente le conclusioni dell’accusa. (fr. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Mattarella: «Attenti a non andare oltre»

Il presidente della Repubblica rievoca gli errori del 1914 La premier Meloni: «Continuiamo a lavorare per la tregua» 
La crisi

A Decimomannu caccia in volo per le esercitazioni

Nell’aeroporto militare prosegue l’addestramento dei piloti Nato 
Sara Saiu
La crisi

Si infiamma la rabbia dei francesi

Il movimento “Bloquons tous” in piazza contro Macron e il nuovo premier Lecornu 
Regione

Provinciali, esclusa una lista di Forza Italia

Presentata per la Città Metropolitana di Cagliari. Il tribunale: irregolarità nelle firme 
Sanità

Medici di base, la grande fuga: assistenza in tilt

Troppe sedi carenti: «Bisogna alleggerire il carico di lavoro e ridurre la burocrazia opprimente» 
Cristina Cossu
Regionali

Veneto, Salvini morde il freno

Solleva il tema dei candidati al vertice del centrodestra ma gli alleati rinviano 