Ecoserdiana, chiesti due anni per Caschili 

Due anni di reclusione con pena sospesa e 20 mila euro di multa sono stati sollecitati ieri mattina dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia nei confronti dell’amministratore unico di Ecoserdiana, Biagio Caschili, 74 anni di Cagliari, accusato di inquinamento.

Il dibattimento aveva preso il via nell’ottobre 2022, al termine di una lunga inchiesta della Procura. Oltre all’imputato era stata chiamata in causa anche la società in qualità di responsabile civile. Il processo era stato sollecitato dal pm Giangiacomo Pilia dopo le indagini del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri. La Procura contesta al manager, difeso dall'avvocato Guido Manca Bitti, l’esercizio di un’attività di gestione di rifiuti pericolosi e l’inquinamento. I militari del Noe avevano accertato che in alcuni casi erano stati superati i parametri di legge per alcuni metalli pesanti. Dopo che il consulente tecnico aveva analizzato le falde sotterranee attorno alla discarica di Su Siccesu e S’Arenaxiu, realizzata nel 1984 su un’ex cava di sabbia a Donori, era scattata la richiesta di rinvio a giudizio. Al dibattimento si sono costituiti parte civile, con l’avvocata Alessandra Nocco, gli ambientalisti di Sardegna Pulita, l’associazione guidati da Angelo Cremone che avevano presentato un esposto. Costituito anche il Comune di Donori con l’avvocato Matteo Pinna.

Davanti alla giudice Alessandra Tedde ieri si è conclusa la requisitoria del pubblico ministero con la richiesta di condanna.

L’avvocata Nocco ha messo in evidenza la mancata realizzazione di membrana impermeabile e l’inquinamento, oltre che di metalli pesanti e idrocarburi, anche rifiuti industriali e percolato che avrebbero contaminato le acque di falda. Il 17 dicembre la parola passerà alla parte civile e al difensore Guido Manca Bitti che contesta radicalmente le conclusioni dell’accusa. (fr. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA