Ecoparco, volano gli stracci 

L’Ecoparco “Dune di Piscinas-Montevecchio” non c’è più e la polemica esplode. Con la perdita del finanziamento di due milioni di euro, in tanti puntano il dito contro i Comuni di Arbus, di Guspini e di Legambiente per le lungaggini nelle procedure di avviamento dell’opera. Sette anni di taglia e cuci, tre ultimatum di Fondazione con il Sud che ci ha messo i soldi e che poi ha revocato a causa “del ritardo che ha reso il progetto non più attuale rispetto alla partenza”.

Scontro politico

La politica locale ha reagito con duri attacchi. «Quello che è successo – incalza il consigliere di Arbus Agostino Pilia – è una sconfitta annunciata. Tanti anni per un progetto con i soldi in cassa e l’inattività degli attori non poteva finire diversamente. La maggioranza non ha colto i nostri solleciti. Evidente l’incapacità a gestire un piano di sviluppo a Piscinas, fiore all’occhiello del territorio. Alla Giunta chiediamo di andare a casa. Per lo stesso progetto ci andò nel 2020. La lezione non è servita». Attacca anche Marcello Pistis, il capogruppo di opposizione a Guspini: «All’inizio abbiamo votato contro l’Ecoparco. Non ci piacevano i divieti di transito e le sbarre d’acceso in un’area che sta nel cuore di tutti. Che dire del coordinatore, proponente e gestore del progetto, il presidente di Legambiente Ruggero Ruggeri? Chiederemo spiegazioni su quello che a noi sembra un conflitto d’interesse, considerato che il Comune ha concesso i locali dell’ex scuola di Montevecchio per farne un ostello, senza specificare se c’è un rapporto con l’Ecoparco ».

La gestione

«La questione dei bandi – dice Ruggeri - è molto complessa. Non è colpa dei Comuni: non hanno personale per affrontare questioni simili. Tant’è che progetto l’abbiamo affidato a una società di Cagliari, con pareri legali». Sull’anticipo dei fondi ricevuti chiarisce: «Cento mila euro che abbiamo utilizzato per l’avvio al progetto». Spera nella salvezza l’ex presidente del Geoparco, Tarcisio Agus, invitato da Fondazione per un sostegno ai lavori: «Il progetto è andato male perché ha interessato un’area molto estesa, a fronte delle poche risorse necessarie a svolgere un buon lavoro. Legambiente, quale capofila, poteva darle direttamente o costituire un ente gestore, considerato il ruolo limitato dei Comuni alla disponibilità dei beni immobili da mettere a bando tramite una manifestazione d’interesse del gestore. Non tutto è perduto. C’è tempo per sedersi a un tavolo e proporre a Fondazione un definito cronoprogramma».

Le società

«È il momento - dice il vicepresidente di una cooperativa, Gianluigi Cancedda - di riflettere. Inutile cercare un colpevole. Un po’ lo siamo tutti». E Maurizio Serra del Consorzio di imprese Ciao aggiunge: «Ci abbiamo creduto, la volontà c’era, non c’è stata la capacità. Se avessero accolto la proroga chiesta dal Comune di Arbus di 15 giorni, la partenza sarebbe stata imminente».

