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Il premio.
13 ottobre 2026 alle 00:09

Economia, Nobel agli inventori del freno anti-crisi 

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Hanno aiutato a capire come governi e banche centrali possano rendere l’economia meno instabile, cercando di prevenire o attenuare le crisi economiche, le recessioni o l’inflazione, grazie allo studio di come le decisioni delle singole persone e delle imprese influenzano l’intero sistema economico.

Sono questi i fondamentali meriti per i quali l’Accademia reale svedese per le scienze ha deciso ieri di assegnare il premio Nobel 2026 per l’economia agli americani Michael Woodford e Robert E. Hall. Avranno il più prestigioso dei riconoscimenti mondiali - 12 milioni di corone svedesi, circa un milione di euro - per il loro lavoro sui “fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica”, basato sull’analisi di come il comportamento razionale e le aspettative di famiglie e imprese influenzino l’efficacia delle politiche fiscali e monetarie. Queste ultime, se ben calibrate, possono ridurre i picchi e i periodi di crisi dell’economia.

Un elemento centrale dei modelli di Woodford e Hall è che famiglie e imprese guardano al futuro quando prendono decisioni su risparmi o spese. Quando governi e banche centrali comunicano i loro piani di politica economica, possono quindi influenzare questa visione del futuro e far muovere l’economia nella giusta direzione. «Il lavoro dei premiati ci ha fornito una solida base teorica per i modelli che oggi sono utilizzati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo. Grazie a loro, siamo meglio attrezzati per affrontare gli shock dell’economia, come le crisi energetiche o i cambiamenti improvvisi nei consumi delle famiglie», dice John Hassler, presidente del comitato per il premio in Scienze Economiche. In effetti i loro studi sono stati utili durante la pandemia e le crisi energetiche degli ultimi anni, che non hanno avuto conseguenze a lungo termine sulla crescita e sull’inflazione come nei periodi critici degli anni ’70. L’83enne Hall, dottorato di ricerca al Mit, è professore alla Stanford University e senior fellow emerito alla Hoover Institution. È noto anche per aver ideato la Flat Tax: insieme al collega Alvin Rabushka, negli anni ’80 ha proposto un modello di riforma fiscale ad aliquota unica per gli Stati Uniti. Ha studiato come le persone decidono quanto spendere e quanto risparmiare in base non solo al reddito di oggi, ma anche a quello che prevedono di guadagnare domani. Woodford, classe 1955, dopo una laurea all’Università di Chicago ha preso un dottorato in Giurisprudenza a Yale e poi un Ph.D. in economia al Mit. Oggi insegna alla Columbia University. Si è occupato spesso di come applicare la psicologia cognitiva e la razionalità limitata ai modelli economici e ha contribuito a spiegare come i tassi d’interesse e le comunicazioni delle banche centrali influenzino le aspettative di famiglie e imprese. È autore di “Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy”, considerato un testo di riferimento per le banche centrali mondiali.

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