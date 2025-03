«Economia del Mare, turismo e agricoltura Così l’Isola crescerà» 

L’economia sarda nel quadro degli scenari internazionali. “The European House – Ambrosetti”, che da cinquant’anni organizza il Forum di Cernobbio, farà tappa oggi a Nuoro (ore 11.30 al Museo del Costume) per raccontare cosa accade nel sud Italia e, in questo caso, in Sardegna. A illustrare lo studio, prima dell’intervento di alcuni esponenti del mondo economico, tra cui il direttore regionale per Sardegna, Piemonte e Valle d’Aosta di Intesa Sanpaolo Stefano Cappellari, e la presidente della Regione Alessandra Todde, sarà l’amministratore delegato di TEHA Valerio De Molli, che ha parlato con L’Unione Sarda.

Il vostro studio è orientato sul Sud Italia nello scenario geopolitico: quali sono le linee che emergono?

«Il Sud Italia occupa una posizione baricentrica e strategica nel Mediterraneo, snodo delle principali rotte commerciali marittime ed energetiche: l’Economia del Mare delle 8 regioni del Sud Italia rappresenta il 32,2% del valore aggiunto e il 37,3% degli occupati nazionali e dal Sud Italia passa il 74,3% del totale nazionale di gas importato dai gasdotti. Le rotte marittime ed energetiche sono oggi minate dalla crescente instabilità in alcune aree del Nord Africa e del Medio Oriente, ma anche dai conflitti nell’Est Europa e dalla politica estera Usa, incentrate sui dazi. Questa situazione impone un ripensamento delle politiche economiche e infrastrutturali del Sud attraverso tre direttrici: il rafforzamento della sicurezza energetica con lo sviluppo di energie rinnovabili (il Sud ad oggi produce il 37%, ma il potenziale sbloccabile è più elevato); l’attrazione di ulteriori investimenti in ottica portuale e infrastrutturale per rilanciare la competitività del territorio (anche tramite la valorizzazione della Zes Unica come catalizzatore); una maggiore integrazione con l’Africa, tramite anche il Piano Mattei».

Sardegna al centro del Mediterraneo: un’opportunità?

«In Sardegna persistono ancora criticità strutturali in alcune dimensioni economiche e sociali: è tra le ultime regioni italiane per Pil pro capite e produttività ed è ultima in Italia per quota di giovani 15-29 anni sulla popolazione: il 13,2% contro il 15,1% in Italia. In quest’ottica, le opportunità di sviluppo dell’Isola devono ripartire e fare leva sulle sue competenze strategiche, potenziandole. L’Economia del Mare della Sardegna, in crescita del +27,7% nell’ultimo anno, è ai primi posti in Italia per incidenza su valore aggiunto, occupati e imprese; tra le esigenze prioritarie di sviluppo della filiera rientra la valorizzazione delle Isole minori, che presentano carenze di servizi essenziali. La sfida forse più critica è quella del Capitale umano: bisogna valorizzare l’ecosistema universitario e della ricerca. Oltre alla fuga di cervelli costante negli anni (circa 5mila persone ogni anno dal 2013), il numero di laureati negli atenei sardi è diminuito del 25% dal 2015 a oggi».

Nell’ambito del piano Mattei e della rinnovata attenzione del nostro Paese verso il continente africano, la Sardegna può rappresentare un ponte logistico ed economico?

«La Sardegna si può candidare a diventare un punto nevralgico nei rapporti tra l’Italia e il continente africano. Il piano Mattei mira a rafforzare la cooperazione economica, energetica e infrastrutturale con i paesi africani, e in questo contesto l’Isola può fungere da piattaforma logistica e produttiva, oltre che di scambio di know-how, date le sue capacità e competenze. Grazie ai suoi porti e aeroporti, la Sardegna può diventare un hub per il transito delle merci e per lo sviluppo di catene di fornitura tra l’Europa e l’Africa. Sul versante del capitale umano, l’Isola potrebbe avviare progettualità per lo scambio di conoscenze, come rappresenta il caso dell’Academy euro-mediterranea che la piattaforma “Verso Sud” di TEHA sta sviluppando. La visione dell’Academy è quella di creare un progetto accademico permanente e aperto a tutti gli studenti dell’area euro-mediterranea, coinvolgendo professori provenienti da ogni sponda del Mediterraneo e strutturando il percorso di studi in parte nel Sud Italia e in parte in altri territori nell’area. Inoltre, nella cornice di Verso Sud, intendiamo anche creare una piattaforma internazionale, l’Osservatorio del Piano Mattei, volto a incoraggiare l’aumento degli investimenti privati in Africa per perpetrare sinergie con il nostro Paese».

La Zona economica speciale può essere un’opportunità nel futuro prossimo?

«Una spinta alla crescita della regione deve arrivare dalla Zes Unica del Mezzogiorno: solo nel 2024 ha stimolato nel territorio investimenti per 115 milioni di Euro, principalmente nei settori energetico e agroalimentare, posizionandola in 5ª posizione (sulle 8 regioni del Sud) per numero di Autorizzazioni Uniche (AU) registrate, con possibilità di miglioramento. In media, nelle altre regioni sono state rilasciate 57 AU (22 in Sardegna), per una ricaduta occupazionale media di 1.082 persone (157 in Sardegna). Ai percorsi di semplificazione della Zes Unica si aggiungono ulteriori strumenti pubblici e privati per l’attrazione di investimenti, come il decreto “Investimenti sostenibili 4.0” da 300,4 milioni di euro del Mimit a supporto delle Pmi del Sud, la “Nuova Sabatini Capitalizzazione” da 80 milioni di euro, i contratti di investimento regionali con dotazione da 81 milioni e il Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale. Il turismo e l’agricoltura rappresentano per l’Isola settori importanti anche se le quote di Pil (circa l’8% per l’industria delle vacanze) che generano appaiono basse rispetto alle aspettative».

Come far crescere questi settori?

«In Sardegna (unica regione in Italia che nel 2023 ha registrato un calo delle presenze del -2,8%) è necessario puntare su un modello di sviluppo sostenibile e destagionalizzato. L’Isola è quart’ultima per densità degli esercizi ricettivi per chilometro quadrato ed è penultima se si guardano i porti turistici, 64, in relazione ai km di costa, 3 ogni 100 chilometri. Inoltre, nell’Isola ad agosto si registrano 34 volte le presenze di gennaio (contro 11 volte nel Sud e 4 volte in Italia), mostrando il 2° più alto tasso di stagionalità in Italia. Il settore agricolo è invece in controtendenza rispetto all’Italia: in ambito agroalimentare, la Sardegna è la regione detiene il maggior numero di prodotti di qualità Dop, Igp e Stg, ed è una delle sole cinque regioni italiane in cui le imprese agricole sono aumentate (+0,1% tra il 2021 e il 2022). La chiave sta nella valorizzazione delle eccellenze locali attraverso una maggiore internazionalizzazione e una sinergia con il settore turistico».

RIPRODUZIONE RISERVATA