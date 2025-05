EconoMia 2025: la più brava è Veronica Logias 

Al ministero dell’Istruzione non hanno avuto dubbi. Hanno inserito il “Concorso EconoMia 2025” tra le competizioni del “Programma nazionale per la promozione delle eccellenze”. Così, sapere che tra i 18 vincitori a livello nazionale figura pure una 17enne di Nuoro, studentessa del liceo Economico sociale, «riempie d’orgoglio», dice la docente di Diritto ed Economia politica, Mariantonietta Loche. «La nostra Veronica Logias, della classe 4° B, ha ricevuto questo importante riconoscimento. È un traguardo che fa capire l’importanza del nostro percorso scolastico, il suo approccio differente. Studiamo il presente per comprendere il passato».Il capoluogo barbaricino svetta nell’importante gara nazionale riservata ai ragazzi delle scuole superiori (classi quarte e quinte). Dal liceo Satta hanno deciso di cogliere l’opportunità presentata dal “Concorso EconoMia”, quell’evento che da anni vede cimentarsi centinaia di studenti sui temi proposti dal Festival internazionale dell’Economia, a Torino fra maggio e giugno. Intanto, la giovane Veronica Logias a fine mese volerà a Torino per il Festival internazionale dell’Economia. Per lei un premio in denaro ma, soprattutto, l’opportunità di essere inserita nell’Albo nazionale delle eccellenze, curato dal ministero dell’Istruzione e del Merito. (g. l.)

