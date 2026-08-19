«Econcentro pronto entro i tempi previsti» 

Procedono a pieno ritmo i lavori per l’ampliamento dell’ecocentro intercomunale, che si trova nella zona artigianale del paese e che sono stati appaltati per 126mila e 500 euro all’impresa sangavinese Tholos di Andrea Matzeu. Così tra qualche mese dovrebbero finire i disagi che durano da anni per lo smaltimento di diverse tipologie di rifiuti, che possono essere conferite solo nei centri di raccolta degli altri paesi dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”.

Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha anche la delega ai lavori pubblici e all’urbanistica: «I lavori per il nuovo ecocentro intercomunale procedono spediti, rispettando perfettamente il crono-programma. Sono stati già realizzati i sottoservizi (raccolta delle acque meteoriche e fognarie) e la platea in calcestruzzo. Il nuovo ecocentro potrà contenere tutti i container per ogni tipologia di rifiuto, evitando ai nostri compaesani di recarsi fuori paese per smaltire gli ingombranti. Questo è l'ennesimo intervento atteso da molti anni che sta vedendo la luce grazie all'attività della nuova amministrazione e, nel caso specifico, dell'assessore all'Ambiente Fabio Orrù».

Il primo cittadino aspetta ulteriori fondi: «Inoltre – aggiunge Stefano Altea - siamo fiduciosi nel poter avere un finanziamento di 100mila euro che potrebbe arrivare dalla Giunta regionale in una prossima delibera sui nuovi ecocentri. Gli spazi saranno ampliati e si passerà dagli attuali 845 metri quadrati di superficie a 1.400 metri quadrati: verranno collocati tutti i cassoni per raccogliere tutte le tipologie di ingombranti».

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