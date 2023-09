Ecomuseo, tre mesi da record 

L’ecomuseo diffuso del parco di Porto Conte ha chiuso una estate da record, con un fatturato di oltre 85mila euro. I dati si riferiscono all’alta stagione, giugno-agosto, periodo che se paragonato allo stesso trimestre del 2022, registra una crescita del 28 per cento. In confronto al 2019, ancora, l’incremento arriva addirittura a superare il 65 per cento. Merito del biglietto unico, dell’utilizzo di una piattaforma digitale e di una App dedicata per la gestione delle prenotazioni e delle vendite.

Il ticket unico

«L’ecomuseo ingloba in sé tutti i principali attrattori ambientali e storico culturali dell’area protetta che diventano visitabili in maniera integrata nell’arco temporale di un anno. A differenza del passato – spiegano i vertici dell’Ente Parco - non più un biglietto per ogni singolo attrattore del Parco, ma un’offerta unica con un unico ticket». Dalla sede di Casa Gioiosa, all’oasi faunistica “Le Prigionette”, passando per il Mase, il museo dedicato allo scrittore Antoine De Saint Exupèry e il M.A.P.S., il museo ambientale e storico a cielo aperto incastonato nel promontorio di Punta Giglio. Poi c’è la Villa romana di Sant’Imbenia, uno degli ultimi siti di interesse aperti al pubblico. In tantissimi hanno voluto scoprire i segreti della residenza che veniva utilizzata dai romani come luogo di riposo e villeggiatura. Nel corso della stagione 2023 il sito di Casa Gioiosa ha ospitato anche la mostra tematica “ AlgueRex ”, una esposizione che riguarda ambienti e modelli di animali a grandezza naturale appartenuti a specie estinte inseriti in ricostruzioni con paesaggi e vegetazione del tempo.

I numeri

Nel 2022, nell’arco dei 12 mesi, il parco aveva accolto nei suoi musei 140 mila visitatori. Quest’anno si prevede di sfiorare i 200mila ingressi. E nel futuro c’è in progetto la posa della prima pietra dell’opera “Il Terzo Paradiso” del maestro Michelangelo Pistoletto. Nei terreni del Lazzaretto della famiglia Abbado, recentemente affidati al parco perché vengano avviate iniziative di ricerca e educazione ambientale, nascerà l’unico e vero ecomuseo della Sardegna, formalmente riconosciuto dalla Regione.

